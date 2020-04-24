【油價暴跌】學者、運輸業界質疑港油商合謀定價　倡政府加強監管

國際油價持續低迷，自今年初以來暴跌逾八成，紐約期油一度跌至負40美元，是歷史上首次負值收市。國際油價暴跌，但本地車用汽油零售價同期下調僅約8%。 社會有聲音質疑本港油公司合謀定價，城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉在電台節目指，本港油價仍有下調空間，如果油公司不希望外界懷疑他們合謀定價，應該披露公司在兩、三年前購買成品油的價格，既不影響目前運作，亦可令市民有數據作評估。他亦指出，油是戰略性物資，政府應加強監管。

本港油價最少應減12.5%

城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉指，期油跌至負值應只屬炒賣「出事」，不反映事實情況，但原油價格亦的確跌了一半，本港油價卻沒有下跌相應的幅度。他認為，本港油價最少也應減12.5%。

他稱，一般來說，國際原油會運到新加坡煉油，隨後賣到香港，但香港油商向新加坡買油的價格是多少，外界多年來一直都無法得悉。他認為，社會很難不懷疑油商合謀定價，如果油商不希望被冤枉，應該披露公司在兩、三年前購買成品油的價格，既不影響目前運作，亦可令市民有數據作參考及評估，而油作為戰略性物資，政府也應加強監管，例如強制要求油公司披露上述資料。

鍾兆偉續指，本地燃油除稅後價格，仍包括地租、營運成本等成本，而新加坡用地的地租百分比與本港差不多，但除稅後香港油價比新加坡貴25%，他質疑當中差價是否全屬運費。他亦指出，油公司利用油卡優惠，要求客戶披露個人資料。

鍾兆偉認為，本港油價仍有下調空間，如果油公司不希望外界懷疑他們合謀定價，應該披露公司在兩、三年前購買成品油的價格。 (資料圖片)

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉就指，多年來都質疑本港的油商合謀定價，近來國際油價下降，但本港柴油和汽油只減了約5%，他同樣認為油作為戰略性物資，政府應加強規管。

他又透露，油公司僧提供額外優惠予大型車隊，例如一般車主每公升可以有1.6元優惠，但大型車隊的司機入油時，每公升可得到3元優惠。他更指，柴油原為13元一公升，但部分車隊入油時，油公司只收每公升5元。他批評做法是剝削弱勢，認為應提高當中的透明度。

他續指，疫情下業界生意大受影響，收入比去年同期下跌約30至50%，而出車率只有60%，跨境車司機每周只開工3天，因此對油的需求也下降。

蔣志偉就指，油作為戰略性物資，政府應加強規管。 (資料圖片)

聽眾梁先生質疑政府與油商密謀定價，「明眼人都見到，間間油公司價錢一樣嘅！」而李先生也認為，多年來油公司加油價與減價的速度不同，亦已屬「露出尾巴」。