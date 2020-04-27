漁護署擬實名制預訂營位遏炒賣　萬宜水庫東壩改貨櫃式廁所

受疫情影響，不少市民到郊野公園除罩呼吸新鮮空氣，假期山上人流如同鬧市。有立法會議員今日（27日）在環境事務委員會關注，漁護署正籌備為熱門露營地點引入場地預訂系統及提升營地服務，擔心會否衍生炒賣情況。漁護署署長梁肇輝回覆指，初步構思以實名制預訂營位，經核實身分才容許「入場」，港人及境外人士可預訂營地數目各佔一半，亦會考慮預留更多營位給港人使用。

漁護署正準備在荃錦營地引入預訂系統先導計劃，為該營地設置電腦系統方便露營人士預訂營位及設施。（資料圖片 / 顏銘輝攝）

漁護署正準備在荃錦營地引入預訂系統先導計劃，為該營地設置電腦系統方便露營人士預訂營位及設施，並為境外旅客可預訂的營位數目設上限，預計可於今年內推出。

營地設辦公室協助登記如「check in」

經民聯立法會議員劉業強在環境事務委員會上問及署方如何避免炒賣營地，以及港人與遊客分配問題。梁肇輝表示，初步構思採用實名制，港人使用身份證登記，而境外人士則使用旅遊證件，營地將設有辦公室及駐場人手協助登記，做法如同酒店check in，確認是登記本人才能入場，以加強管理。在分配方面，他指港人與境外人士各佔一半名額，甚至預留更多營位給港人使用。

馬鞍山鹿巢山山火焚燒20小時始被救熄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

郊遊人流增 漁護署擬科技方式探測山火

此外，多名議員關注近月山火問題。梁肇輝表示，早年郊野公園山火每年有數百宗，至近年減少至20至30宗，會透過不同措施減低山火，例如透過山火瞭望台及當值人員監察，在清明重陽期間派專員看守，也需要村民及掃墓人士配合，相信有效減低山火機會。他透露，最近試行以科技方式探測山火情況。

疫情期間，港人紛紛走到山野呼吸，議員除了留意山上垃圾問題，還有郊野公園廁所及飲水機問題。漁護署助理署長(郊野公園及海岸公園) 黎存志表示，廁所設施及清潔頻率會加強，並解釋目前郊野公園的廁所主要分水廁及旱廁，後者因無水電及排污渠接駁，且車輛難到達的路段才會用上。他續指，近年部分地點已作改善，例如龍脊改用設太陽能及抽風系統的流動廁所，萬宜水庫東壩也改用貨櫃式廁所，空間較大，讓市民有較好體驗。梁肇輝補充，正研究旱廁如何在不用水電情況下也可減少氣味，更好地收取廢物。

至於加設飲水機安排，黎存志解釋並非所有沖水式廁所均有自來水供應，部分需使用山水；同樣地，構思安裝飲水機時，需考慮水電及食水管道，若山勢較高，加設水管有難度，但一年間已在郊野公園加設15部飲水機，會再與水務署探討在合適地點加裝，尤其在主要行山徑。