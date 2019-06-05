紅花嶺將列為本港第25個郊野公園　漁護署不建議設立燒烤場和營地

政府計劃將近沙頭角的紅花嶺發展成本港第25個郊野公園，環境局早前指期望在本年稍後時間展開指定紅花嶺郊野公園的法定程序，2020年底完成相關指定工作。 根據漁護署提交北區區議會文件指出，當紅花嶺郊野公園正式落成，會提供基本康樂設施，包括遠足徑、觀景點、野餐地點等，但不贊成設立燒烤場和營地，因較易引起山火和產生較多垃圾，不利紅花嶺的自然保育管理策略。北區區議會將於下周四（13日）討論有關事宜。

紅花嶺位近沙頭角，高度海拔492米，是北區最高的山峰之一。（資料圖片 / 環境局局長網誌）

紅花嶺位於新界北部的沙頭角地區，海拔492米，是以次生林、灌木叢和高地草地為主要生境的山地，漁護署初步建議郊野公園範圍面積約500公頃，當中全部為政府土地。署方指，將紅花嶺指定為郊野公園可加強其南部與香港八仙嶺郊野公園及其北部與深圳梧桐山國家森林公園在區域層面上的生態聯繫。在適當的管理下，該地區的整體景觀和審美價值將得到保護和進一步提升，亦可保育當地生態環境、文化古蹟和提升郊遊價值。

在管理方面，由於紅花嶺郊野公園範圍有歷史遺跡，署方會經常巡邏擬議紅花嶺公園內現存的戰時及鉛鑛遺跡，並尋求專家意見，以確保歷史遺跡得以保存，同時提供合適的傳意牌作解說，方便遊人參觀。

政府擬議紅花嶺郊野公園的位置，初步建議範圍面積約500公頃。（北區區議會文件）

漁護署又指，會提供基本康樂設施，包括遠足徑、觀景點、野餐地點、涼亭、資訊版和路標等，以便遊人進行靜態的康樂活動及欣賞大自然；但是，不贊成設立燒烤場和營地，因這類活動較易引起山火和產生較多垃圾，不利紅花嶺的自然保育管理策略。

環團建議紅花嶺郊野公園範圍達1120公頃。（資料圖片）

16個環保團體上月就對紅花嶺郊野公園的期望發表聯合聲明，建議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府計劃的500公頃面積增加逾一倍，以擴大保育具高生態、歷史、文化及景觀價值地點，例如麥景陶碉堡、「易危」鳥類大草鶯，並為香港及內地之間提供陸地生態走廊。