漁護署擬改善郊野公園　露營地點提供過夜設施　建生態小屋

政府於過去周六（16日），就「提升香港郊野公園及特別地區康樂及教育潛力」的建議方案展開公眾諮詢。漁農自然護理署（漁護署）今日（18日）提出4個建議優化郊野公園的方案，包括改善傷健共融場地及設施、設立開放式博物館、提供樹頂歷奇及增設升級露營地點提供過夜設施及生態小屋，日後市民露營或不需帶帳幕。

漁農自然護理署（漁護署）今日（18日）提出4個建議優化郊野公園的方案，其中包括建樹頂歷奇。（漁護署片段截圖）

建樹頂歷奇、升級露營地點及生態小屋

政府於前年1月委託顧問進行研究，在不牴觸保育的前提下，探求如何提升郊野公園及特別地區的康樂及教育潛力。漁護署指，在過去2年曾舉辦一連串公眾參與活動，包括與持份者會面、公眾意見調查及持份者工作坊，收集市民對優化郊野公園的意見；漁護署昨日（17日）又上載相關建議片段至Youtube，解釋其4大優化郊野公園的建議。

漁護署今日公布，在優化郊野公園建議上有考慮環保、規劃、設計及運作等因素，並定出4個建議優化方案。當中包括建議在郊野公園及特別地區提供樹頂歷奇和一系列的相關活動，如樹頂走廊及攀樹等。另外，漁護署又建議在郊野公園提供過夜設施，如增設升級露營地點及生態小屋，日後市民露營，或不再需要帶帳幕等露營設備。

漁護署又建議為一些在郊野公園及特別地區內的文化遺產，設立開放式博物館，並不時舉辦教育活動。（漁護署片段截圖）

設開放式博物館、優化管理系統及傷健設施

此外，漁護署建議為一些在郊野公園及特別地區內的文化遺產，設立開放式博物館，不時舉辦教育活動，讓市民了解香港歷史；並將現有郊野公園遊客中心優化為遊客服務中心，為遊客提供一站式的服務。同時，又為受歡迎的營地引入場地預訂系統及加強管理、提供更多觀景台供郊遊人士欣賞風景，以及改善傷健共融場地及設施。

公眾就諮詢文件提出的意見可於今年5月15日或之前以電郵（myviews@cp-recreation.afcd.gov.hk）方式提交。