新冠肺炎｜律師會減明年會員費　向律政司和法援署「追數」

受新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎)疫情影響，法庭僅有限度運作，不少律師行營運上面對困難。為此，香港律師會向會員宣布一系列措施，包括大減明年的會員費，以及要求律政司和法援署，盡快繳清外聘律師的律師費。律師會又提出，把明年的執業證書費用減少七成。惟減收執業證書費涉修改法例，並需終審法院首席法官同意。律師會指，終院首席法官已原則上同意建議修訂。

因應近月法庭近月停擺，律師會提出多項措施，包括把2021年的會員費由800元減至100元。律師會亦提出，把2021年的執業證書費用，減少七成至1950元。由於執業證書費由法例規定，減收費用涉及修改法例，並需獲得終審法院首席法官同意。律師會指，終院首席法官已原則上同意建議修訂。

要求政府在抗疫防疫基金內撥款

此外，律師會亦向銀行和政府尋求財政援助，包括要求政府在抗疫防疫基金內撥款，以及落實法律科技基金，協助聘用五個或以下律師的律師行購買適當電子儀器，方便他們繼續營運；同時律師會亦預備了通函，呼籲業主支援律師行租戶。

律師會又指，已致函律政司和法援處，要求盡快繳付外聘律師的律師費。律師會亦呼籲司法機構引入合適科技，以便利司法程序 ，例如電子提交文件及電子存檔、視像聆訊、以電郵發放判詞等，以避免審訊繼續拖延。