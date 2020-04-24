【和你lunch】數十市民中環ifc反對23條立法　限聚令後首次

反修例運動由去年6月起至今未息，數十名市民今日（24日）到中環國際金融中心商場（ifc mall）中庭舉行「和你lunch」，主題為反對23條立法。下午1時起約10多聚集，其後人數愈來愈多，亦有不少市民站在其他樓層響應。 市民於商場中庭內高呼「五大訴求、缺一不可」等口號，又高唱《願榮光歸香港》歌曲。有母親帶同小朋友到場，揮動寫有「光復香港時代革命」的旗幟，並指要「同手足齊上齊落」，活動則至下午2時完結，市民和平散去。 對上一次中環「和你lunch」活動是在3月19日舉行，當時禁止四人以上聚集的「限聚令」仍未生限，即今次活動是新規例新效後首次舉行。

網民今日發起以反對23條立法的「和你Lunch」，參與人士全部戴上口罩，有人攜帶自製的標語、單張，及旗幟到場展示，期間高呼「過23條衰硬」的口號；亦有到場市民帶同軟尺，即場量度參與市民距離是否足夠1.5米，又提醒在場市民要保持距離。在商場中，則有至少10名職員及保安在場戒備及觀察活動。

數十名市民今日（24日）到中環國際金融中心商場（ifc mall）中庭舉行「和你lunch」，為限聚令後首次。（曾梓洋攝）

另外，活動期間一名打扮成卡通人物「多啦A夢」的市民到場響應，並向其他人送贈飲品。余太帶同其就讀小學三年級的小朋友到場聲援，余小朋友指一直支持運動，「想陪住手足齊上齊落」。余太就指，「如果坐喺大家就忘記咗件事，有責任去繼續支持，有個心就要行出嚟」。她又坦言，擔心警方或就限聚令而被檢控，「記者圍埋嚟都多過四個人，都驚㗎，不過情況點都唔會差過被捕手足」。

參與市民中有人攜帶自製的標語、單張，及旗幟到場展示。（曾梓洋攝）

反修例運動即將步入一年，余太認為要繼續積極面對，「唔需要講歸位，因為個心一路都喺度」。

就讀中二的鄭同學和藍同學亦有參與「和你lunch」，她們認為已很久沒有抗爭活動，故有活動時一定要參與，直言要「要保持住團火」。二人又指，疫情下大家熱情或冷卻，但表明會「堅持到贏為止！」