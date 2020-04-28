大律師：限聚令中聚集、距離限制無清晰定義　造成灰色地帶

有網民於周日晚（26日）發起於太古城中心「和你唱」集會，逾百人響應。警方在集會開始後進入商場驅散，並指在場人士涉違反因應新型肺炎疫情而實施的「限聚令」，更指活動的參與者若共同聚集目的，眾人不論是否相距1.5米亦屬違法。 法政匯思成員、大律師何旳匡今日（28日）接受電台訪問時指，「限聚令」未有為「聚集」及距離限制作出清晰定義，而共同目的及聚集時間等亦沒有寫在條文中，造成灰色地帶出現，以及有很多可爭議的地方。

何旳匡今早於香港電台節目《千禧年代》中表示，由於限聚令沒有經立法會審議，刊憲已生效，聚集的定義未能從政府呈交立法會的文件中了解到，僅從政府記者會及網頁中看到，但這些法庭亦較少參考。他續稱，限聚令檢控或定額罰款由警方或獲授權人士發出，但最後是否定罪則由法庭判決。

他又指，聚集中不得多於四人是沒有爭議，但距離限制則沒有清晰定義。他舉例指，限聚令原意是不希望近距離接觸都令疫情傳播，但若在球場中舉行靜坐，一人坐在中間，其餘四人坐在四個角落，「露天地方，再加上遠距離點解要禁止？」

▼限聚令升級延長▼

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不應將有共同目的就當成聚集

他又認為，不可以共同目的就當成聚集。政府指是否聚集要視乎事前有否溝通、組織行為、互動時間等，何旳匡指這些都不理想，「如果喺馬路上聚一分鐘，時間唔長，但警察可以一嚟見到你就票控」。對於驅散方面，何解釋條文中有特別條款，多過一個聚集，而聚集之間少於1.5米的話，警方或獲授權人士有權要求解散，但不犯法。