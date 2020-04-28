楊潤雄：逾九成出版社凍結書價　整體價格較本學年微升0.1%

教育局局長楊潤雄今日（28日）在「局中人語」專欄中表示，今年超過九成出版社響應當局呼籲全面凍價，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近十年新低。他指，即使小部分課本因種種原因而需要調整價格，但加幅亦與通脹接近。

教育局局長楊潤雄表示，今年超過九成出版社響應當局呼籲全面凍價，下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%。（資料圖片）

楊潤雄表示，教育局明白在疫情嚴重打擊經濟的情況之下，不少家庭的收入受到影響，因此早前已主動聯絡各出版社，呼籲凍結書價，並得到業界支持，今日正式確定下學年的平均課本價格大致維持不變。

楊指，雖然出版社的營運同樣會受到疫情影響，但經磋商之後，欣悉他們積極響應呼籲，超過九成出版社全面凍價，另有出版社將部分課本凍價；下學年的課本價格大致維持不變，整體價格只較本學年微升0.1%，升幅為近十年新低。他續說，即使小部分課本因種種原因而需要調整價格，但加幅亦與通脹接近，而且適用書目表上共有4,600本教科書，學校其實有眾多優質課本選擇。

教育局正整理資料，預計明日可在「適用書目表」網頁公布下學年課本價格，供學校在編訂下學年書單時作參考。

另外，楊潤雄表示教育局一直與學界保持溝通，共同應對疫情，現時社會上的防疫物資供應，包括口罩，已較月前相對充裕，學校的準備工作亦進展良好。復課繫於疫情，教育局會繼續密切跟進疫情及聽取醫學意見，適時擬定及公布復課計劃，「大家都希望可以在安全的情況下，分階段迎接同學返回校園。」