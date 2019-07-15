【消委會】教科書價格升3.6%　小學宗教教育用書升幅最大、達6.4%

踏入7月，家長及學生陸續收到新學年的購書單。消委會調查24間出版社、747本較多學校選用的中小學教科書，包括247本小學用書及500本中學用書，發現2019/20學年的中小學廣用書訂價，分別上升3.6%及3.7%，雖然與去年相若，但已高於通脹；其中小學的宗教教育科用書平均升幅最多，達6.4%。而整體平均升幅為3.6%，高於同期2.5%的通脹率。

消委會調查24間出版社、747本廣用書，整體書價平均上升3.6%。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

消委會調查24間出版社、747本廣用書，包括247本小學用書，其中116本屬初小，130本為高小用書；及500本中學用書，包括206本初中，294本屬高中。發現整體書價平均上升3.6%，高於同期2.5%的通脹率。而列入「適用數目表」的書本，平均價格升幅3.6%，與沒有列入數目表的書本3.7%相若。

小學廣用教科書訂價平均上升3.7%，與去年的平均升幅3.5%相若。初小及高小用書的平均升幅為3.8%及3.6%。在8科中，訂價平均升幅最低為宗教教育科用書，達6.4%；最少為生命教育科用書的1.7%。

而中學廣用書訂價平均上升3.6%，與去年的3.7%升幅相若。當中初中及高中用書分別升3.9%和3.4%。在23科當中，只有宗教教育科用書、旅遊與款待科用書分別升1.1%及1.7%，低於通脹；但歷史科及科學科用書則平均升4.4%及4.3%。

新學年有41本廣用書凍結價格

此外，新學年凍結價格的廣用書有41本，佔調查數量5.5%，較去年的3.8%課本凍價略有上升。而根據商會、印刷商及紙行資料顯示，今年書紙及粉紙的平均價格比去年同期低，跌幅分別為5.7%及6.2%，印刷費則與去年相若。