新冠肺炎｜防疫條例CDEFG章逐一睇　哪8類人士入境可免14日檢疫？

政府今日（27日）公布將延長第599章《預防及控制疾病條例》部分條例的有效日期，包括C章的《若干到港人士強制檢疫規例》延至6月7日，以及新增豁免兩類人士由內地入境不用接受14天的強制檢疫，即共八類人士可獲豁免，包括跨境學童及商務客，另外D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》也會延長至8月31日。 今次疫情下，政府刊憲訂立599C章、D章、E章、F章以及G章，除了用以設強制檢疫令，哪一條是限制食肆四人一枱，哪一條是限聚令？八類可免制檢疫令又是甚麼人？

跨境學童和服務提供者，與符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士可申請豁免14日強制檢疫。（資料圖片）

政府今日公布兩項修訂，分別為599C章《若干到港人士強制檢疫規例》延至6月7日以及599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》也延至8月31日；在599C章下，新增的跨境學童和服務提供者，與符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動及專業服務人士，兩類人士毋須強制檢疫。所有新安排會在明日（29日）的零時零分實行。

599C章針對由中澳台抵港者

第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》適用於由內地、澳門或台灣抵港人士，他們必須在家居或其他住所接受14日強制檢疫。但今次修訂只應用在內地入境人士，新增兩類人士從內地入境本港毋須強制檢疫，使下共有八類人可以豁免檢疫，他們分別如下：

一、由社會福利署署長委託向居住於內地的香港居民提供福利支援的機構的相關人員；

二、為確保各項政府工程、公營房屋工程及機場管理局工程所採用的服務或建造組件或物料的質量、完整性及符合法定要求，而必須在內地工作的建造業人員，而有關工作並不能以其他方式取代；

三、為應對新型冠狀病毒疫情進行研究及提供意見的學術專家及人員；

四、居住於內地的上水屠房及食用牲囗進口商的職員；

五、為家居檢疫供應手環及其他相關材料的公共機構及其伙伴機構的職員及相關人員；及

六、為香港供應個人防護裝備、其原料或生產設備的公共機構及其伙伴、機構、公司或組織相關人員。

七、據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，或為提供教育、或安全進行行程的人士，例如跨境學生及相關服務提供者等

八、擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士



要先向政務司司長提交工作證明等作申請

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基指出，新增的第七及第八獲得豁免要先申請，機制及準則由相關部門處理。據悉，與經濟發展人士包括會計師等，申請者要由相關公司發出的證明，經政務司司長審批後，返內地工作回港便可豁免14家居隔離。

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衞生署會向所有在機場抵港的乘客發出檢疫令，部分人士會在富豪東方酒店內設立的衞生署等候檢測結果中心暫時留宿。（資料圖片 / 張浩維攝）

第599E章適用由外國入境港人

另外第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》適用於，抵港前14天曾到任何海外國家或地區的香港居民，必須在家居或其他住所接受14日強制檢疫；現時政府已禁止外國人入境。他們會先在機場配戴追蹤電子手環，以及需要接受14日的家居檢疫。

由4月8日起所有入境要由機場乘坐專車，到亞洲國際博覽館留下深喉睡液本作病毒檢測；至4月22日起，乘搭清晨及上午抵港航班的人士要會留亞博等候結果，在下午或晚上抵港的人士則會到富豪東方酒店留宿一夜，等候檢測結果。

在599E章下，若結果確診，確診者和其密切接觸者將分別直接由救護車及政府安排的車輛送住醫院和指定檢疫中心，即柴灣鯉魚門公園及度假村、饒宗頤文化館翠雅山房、火炭駿洋邨與少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營。

現時同樣有八類人士可獲豁免14日檢疫，分別為

一、須往返本港與外國地區履行其職責的機組人員；

二、貨船船員；

三、須履行與政府相關運作的政府官員；

四、為履行規管工作的國際義務及／或參與國際合作的香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會及保險業監管局屬執行董事（或同等職級）或以上級別的公職人員；

五、為確保各項政府工程所採用的服務或建造組件的質量、完整性及符合法定要求，而必須在外國地區工作的建造業人員，而有關工作並不能以其他方式取代；

六、為應對2019冠狀病毒病疫情進行研究及／或為香港特別行政區政府提供意見的學術專家或國際組織相關人員；

七、為家居檢疫供應手環及其他相關材料的公共機構及其夥伴機構的職員及相關人員；及

八、為香港供應個人防護裝備、其原料或生產設備的公共機構及其夥伴、機構、公司或組織相關人員。

▼限聚令升級延長▼

+ 12 + 11 + 10

限聚令及限客令未有延長 有效期至5月7日

至於市民關注的第599F章，即《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（俗稱限客令），則規定食肆每張枱只可坐最多四名食客，枱與枱之間需相距至少1.5米或設有分隔板，而限制顧客不多於容量一半則於上周取消。該條例亦有一個附表，列明12類處所包括健身中心、美容院及卡拉OK場所等，需暫停營業。

599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，俗稱限聚令，影響也甚大，禁止4人以上在公眾地方聚集，這章節細節則未有更改。

兩章設有日落條款，當中599F章會於今年6月27日午夜失效，599G章則在6月28日午夜失效。兩規例每14日為一指定實施日期，現時將生效至5月7日。