新冠肺炎｜公務員下周一全面復工　食肆冀帶動生意額回升

本港連續三日錄得「零確診」，行政長官林鄭月娥今日（28日）宣布，下周一（4日）起公務員全面復工，公共服務亦將分階段恢復。有灣仔區食肆指，自農曆新年爆發疫情後，生意額暴跌8成，近日疫情緩和，開始稍微回升，但仍每月處於虧蝕狀態，期望隨著公務員復工安排帶動生意額，亦是回復正常生活的「第一步」。

灣仔區內一帶有不少茶餐廳、麵檔及小食店。（黃詠榆攝）

記者今日下午到灣仔稅務大樓附近一帶視察，不少茶餐廳、小食店入座率一般，有食肆更推出「抗疫優惠」，外賣自取可享有折扣。

位於駱克道的冰室負責人楊小姐指，一向做區內打工仔生意，自新年爆發疫情後，生意最嚴重跌8成，「嗰陣一爆呢壇嘢，真係跌得好恐怖！」她指，2月下旬政府一度宣布分批復工，生意一度有好轉，惟不久疫情又急轉直下，更推出限聚令等社交措施，「每個月都係蝕緊，租只交到一半」。

她直言，現時疫情開始有緩和跡象，對於復工決定感到高興，「都唔知幾想佢快啲復工！」，相信隨公共服務恢復，亦會帶動到區內人流。

冰室負責人楊小姐表示，疫情爆發初期，生意額一度暴跌8成。（黃詠榆攝）

車仔麵店負責人廖小姐。（黃詠榆攝） 食肆考慮5月恢復晚市 車仔麵店負責人廖小姐表示，受疫情影響，生意額平均跌兩至三成，食肆亦暫停晚市營業「止蝕」，「試過夜晚真係一個客都無」。她指，近期普遍客人的「戒心」沒以往重，亦明白空間有限，願意搭枱。對於公務員下周回復上班，她坦言受限聚令影響，小店其實容納到人流不多，「每張枱真係隔咗1.5米㗎！」她悲觀地說，復工對生意額幫助有限，惟希望是社會恢復正常的「第一步」，食肆亦考慮5月時重開晚市。