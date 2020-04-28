新冠肺炎｜46歲染病警長肺衰竭一度命危　住院28日今康復出院

本港連續第三日無新增確診新型肺炎個案，確診及疑似個案宗數至今（28日）維持在1,038宗。醫院管理局公布再多24名確診患者康復出院，其中包括第854宗個案、46歲男警長，他入院後曾肺部衰竭，情況一度危殆，需入住深切治療部並插喉，住院近一個月後，現已康復出院。 另外，疑在博愛醫院病房內被他人傳染的93歲老翁亦康復出院，至今累計有811名確診患者康復。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

+ 32 + 31 + 30

醫管局公布，截至中午12時，過去24小時內有24名確診新型肺炎患者康復出院，其中包括於4月1日確診、隸屬西九龍總區機動部隊的46歲男警長。

該警長於3月31日曾參與太子站「8.31七個月」的人群管制行動，翌日確診，他留院期間有肺部衰竭，於4月9日情況轉為危殆，入住深切治療部6日，期間需插喉。病人4月15日情況有好轉為嚴重，至4月22日情況穩定，留醫約28日至今日康復出院。

與男警長共用石硤尾警署同一樓層的洗手間的第663宗個案患者、31歲男警員，目前仍於明愛醫院留醫。

疑院內被傳染的93歲老翁亦出院

最新出院的亦包括第856宗個案、93歲老翁，他是本港首名疑院內傳播的患者，在博愛醫院入住普通病房期間，懷疑被另一名一度呈假陰性的確診病人傳染。病人行動不良，住院期間一度情況嚴重。