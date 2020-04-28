【肺炎停課】流傳小學6月復課幼稚園不復課　校長：仍未有定案

疫情之下，我們不時在群組或網絡上收到不同的資訊，部分更看似有根有據，稍有不慎，自己也會成為散播不實消息的幫凶。近日，有一則有關中小幼的復課日期的信息流傳，孰真孰假不如看看校長們的說法。

流傳幼稚園不復課 高小六月一復課趕考呈分試

網上流傳一段聲稱是來自校長群組的消息，指校長們與局長楊潤雄會面，初步暫訂最新復課消息為：中一、中二、中三 8/6（一）復課半日；中四、中五 25/5（一）復課半日；小三、小四 15/6（一）復課半日；小五、小六 1/6（一）復課半日，小五可考升中呈分試；小一、小二及幼稚園則有機會不復課。

校長：復課消息乃未經證實

一名不願公開名字的資助小學校長指，有關消息乃是一些揣測數字，以自己所知局長未來還會與中、小學校長會面再作出決定，呼籲家長不要盡信。

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長亦回應，目前一切復課安排仍未定案，教育局還在不斷與校長團體咨詢當中。

而私立小學方面，九龍真光中學(小學部)校長彭潔嫻的答覆也和上述兩位一致，她強調，現在傳出的復課消息是未經確實的，因為教育局仍有消息指會繼續約見不同界別人士咨詢，包括：中學、國際學校、幼稚園等。

呈分試有機會取消 以兩次分數作升中數據

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育回應記者查詢，指有關小五呈分試安排是否能實行視乎復課日子，如果9月份之前也未能完成呈分試，基本上就難以安排，他解釋：「因為第二次呈分試已安排在2020年11月至12月初舉行，而第三次呈分試在2021年3月份左右舉行。」因此時間上也不允許再加插多一個呈分試。假如最終真的取消本年呈分試，預計做法和本屆的六年級學生一樣，只有兩次的分數作為升中的數據。

+ 4 + 3 + 2

考呈分試前最少安排四星期課程

而佛教中華康山學校校長馬中駿則預料，如要達到教育局最遲七月底呈報成績的要求，可能要於6月初或中復課，學校會安排約四星期的教學時間才進行五年級的第一次的呈分試，確保同學有足夠時間進行學習才進行考試。如本學年仍未能復課，學校則需按教育局的指引跟進，學校希望能保留第一次的呈分試。