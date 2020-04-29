新冠肺炎｜新公務員工會不反對下周復工　關注防疫裝備是否足夠

政府昨宣布下周一起公共服務分兩階段回復正常，絕大部分政府僱員恢復正常上班，多項公共服務及設施重開。新公務員工會主席顏武周表示，明白市民對公共服務的需求，工會不反對復工，但認為政府在控制疫情及復工應取得平衡，否則只會如三月底般復工後因疫情未全面受控，又再恢復在家工作，造成混亂。

政府昨宣布下周一起公共服務分兩階段回復正常，絕大部分政府僱員恢復正常上班。（資料圖片／梁鵬威攝）

顏武周今早在港台節目《千禧年代》表示，在疫情控制下，工會立場上不反對公務員復工，但現時大部分政府僱員若工作性質不是面對公眾，不會獲發口罩，復工時難避免與多人共處一室，擔心增加交叉感染風險。他認為復工與政府要求保持社交距離的限聚安排有矛盾，希望政府公布各部門的防護裝備是否足夠、會否向員工提供裝備，午膳時間應如何安排等，提供明確指引如何保持足夠社交距離，以達致目標的防疫效果。

目前約4,800名政府僱員完全在家工作，佔政府整體僱員約3%，隔日或輪流上班的政府僱員佔約兩成多。顏武周指出，有公務員反映有提供非緊急服務的部門因早前政府彈性工作安排宣布太急，為免引起混亂要求同事繼續在辦公室工作；有人亦指沒有相應配套在家工作，