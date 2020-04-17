【新冠肺炎】疫情稍緩　專家指政府可考慮恢復服務　公務員可復工

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計有逾千確診者，但近日疫情稍緩，昨天只有1宗確診個案。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，新冠肺炎是持久戰，要做到28日完全無個案十分困難，日常生活及運作不可能繼續停擺，他認為政府可以開始考慮恢復部分服務，部署公務員復工。至於對食肆、某些處所、人群聚集等限制，亦可逐步放寬。 不過，他強調要放寬限制措施，必須有數個前提，首先政府需填補入境檢測的漏洞，為所有旅客檢測兩次，才可減低輸入個案的壓力。另放寬聚會、聚餐限制前，應先與業界訂定防疫措施，例如在客人與客人之間加設屏風，阻擋病毒傳播。另外，政府需提升社區檢測能力，也應訂立一條基線，以作評估疫情的指標，若再出現本地群組爆發，屆時就需針對性地推出收緊政策。

梁子超認為，政府可考慮恢復部分服務，公務員可復工，但政府應先加強對入境者的檢測。 （資料圖片）

梁子超表示，疫症在全球大流行，要做到28日完全沒有個案非常困難，「國內都有啲個案」，他形容這場是持久戰，日常生活及運作不可能繼續停擺。

不過，要放寬限制的前提，是先填補入境檢測的漏洞。他指現時有入境者沒有病徵，易傳給家人，再把病毒帶到社區，他提倡當局應為旅客提供地點作定點檢疫，再在完成檢疫前為旅客做一次病毒測試，「如果真係無定點檢疫，就做兩次測試，咁先減低到社區風險。」

他認為，若可以填補這個漏洞，現階段政府已可開始考慮恢復部分服務，部署公務員復工。他解釋，早前要求公務員在家工作，除了因疫情嚴重，亦因不少留學生是公務員子女，擔心他們返港後傳染家人，再帶到工作場所，而現時返港者大幅減少，他相信政府可以考慮重開部分文娛康樂場所，而公務員亦可考慮重回辦公室工作，但政府應提供彈性上班及午膳時間，以防太多人一起坐公共交通工具及用膳。

▼限聚令升級延長▼

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他指出，下一步政府亦可研究放寬對食肆、某些處所、人群聚集等限制，但亦需有相應的防疫措施。他舉例指，如果要重開酒吧和卡拉OK，可能需要改善空氣流通的問題，也可考慮減少店內人數，在客人與客人之間加設屏風，「同埋隔開客人同調酒師。」他認為，政府需要與業界商討可行的防疫措施，為經營模式作特別安排。

至於限聚令方面，他認為聚集風險較大的是外傭，因為如果外傭及到感染，而與其他外傭長時間聚會、聚餐，易傳染他人，更會傳染到外傭服務的家庭，形成跨家庭的網絡式傳播。他認為政府應鼓勵外傭更安全地聚會，例如減少在聚會時進食。另外，梁子超補充，雖然限聚令可以放寬，但大型聚會及婚宴等都未應恢復往常安排，市民仍應避免參與大型聚會。

另外，他認為在文憑試完結後，學校可以考慮復課，但需循序漸進，亦需處理學生用膳的問題，「如果可以返半日，唔使喺學校食飯，風險會低啲。」

梁子超認為，政府可考慮恢復部分服務，部署公務員復工。 （資料圖片／梁鵬威攝）

梁子超稱，每次放寬一個措施時，應觀察約7天了解對疫情的影響，他認為雖然潛伏期有14天，但大部分傳播期都在3至7日，「睇7日都大致估到後7日會發生咩事。」

他續指，另一項政府在放寬限制措施時必須要做的事，就是設立一條疫情基線及加強社區檢測。他解釋，現時政府應開始著手根據疫情數據設立一條基線，當放寬了限制後就可評估到對疫情的影響，「假設本身係一千人入面有一個確診，如果升咗兩、三倍，就需要小心。」又或者當放寬限制後出現本地群組爆發，就需考慮收緊政策，「例如再有酒吧群組，就應收緊，檢討下營運模式。」

為更準確地得知社區有多少隱形病人，他建議政府加強社區的篩查，「例如私家醫生做多啲篩檢，而如果復課後學生有病徵，都應早啲做檢測，要有監察系統。」