【新冠肺炎】中大醫學院招募三千港人　驗血及唾液偵查隱性感染

新冠病毒疫情在全球蔓延，全球都有出現無症狀隱形患者，他們通常可以逃過常規的監測系統，令病毒在社區傳播，成為防疫控制的一大障礙。 由於本港尚未有本地隱性感染的資訊，香港中文大學醫學院決定率先展開研究，並從今日（29日）起招募3000港人（從嬰兒到長者），通過對他們的血液及唾液樣本進行免疫球蛋白（IgG）測試，分析香港的隱性感染狀況，探索下一步防疫策略。

香港中文大學醫學院決定率先展開研究，並從今日（29日）起招募3000港人（從嬰兒到長者），通過對他們的血液及唾液樣本進行免疫球蛋白（IgG）測試。（袁澍攝）

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，歐美等國家都出現2%至30%隱性感染個案，成為社區傳染的來源，而香港的狀況則未有數據。他指，因此今次行動是以1.5%為假定，決定招募3000人做研究，包括流行病學研究，了解傳染來源等，方便制定下一輪COVID-19新冠肺炎防疫措施。

他指出，曾患新冠肺炎的隱性患者，會在發病後2至3周出現免疫球蛋白（IgG），因此今次測試將使血清測試，來測試參加者曾經感染病毒。他指，測試並非病毒檢測，參加者不宜通過此測試檢驗自己是否患有新型肺炎。他表示，是次項目由政府支持，結果亦會提交給政府，以期制定下一步防疫測試。

有關測試用作分析香港的隱性感染狀況，探索下一步防疫策略。（袁澍攝）

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學校教授黃至生指，是次招募3000名港人，需要他們過去長期在港、過去14日無呼吸道症狀的香港居民。登記時間將從今日到5月13日，市民可以使用WhatsApp登記，並填寫篩選問卷，其後通過隨機抽樣選出參加者。

他指參加者其後需要前往中大位於瀝源健康院的家庭醫學教學診所抽血及採集唾液（非深喉唾液）樣本，兒童則只需要留下唾液樣本。測試將在5月至8月進行，目前訂於周二至周五安排測試，或會根據實際情況再做調整。黃至生指，參加者將會在6至8周收到檢測結果，參加者若呈IgG陽性，主辦者會再邀請其緊密接觸者參加第二輪研究等。