新冠肺炎｜連續三日零確診　醫生指需加強病毒檢測令風險「可控」

本港連續第三日錄得零確診新型肺炎個案，是疫情自1月爆發以來的首次，確診及疑似個案宗數維持在1,038宗。 醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超認為，仍須觀察一段較長時間才可放心。他又認為長遠應加強社區檢測能力，以篩查隱形患者。他又指在疾病全球大流行下必然存在風險，但好的監察措施可令風險變得可控。

梁子超表示，連續三日錄得零確診，料與近日外地返港的人數減少有關。他又指，現時各國政府都推出更多防止感染的措施，令外地的感染風險亦下降，相信現時海外返港的人士風險較三月中的高峰期為低。不過他強調病毒「很狡猾」，仍需觀察一段長時間，確保傳播鏈已中斷才可放心。

他認為要篩查隱形患者，長遠應加強在社區中的病毒檢測能力，例如在有市民前往私家醫生求診時，可同時接受病毒檢測，即使只有輕微病徵者亦應該做檢測。他續指，在全球大流行下，感染風險必然存在，但一套好的監察系統有助控制風險。

學校復課需留意有無群組式請病假

有消息指當局正考慮逐步復課，先從中三至中五級別開始。政府今日宣布延長內地入境人士的檢疫要求至6月7日，跨境學童則獲豁免，梁子超稱「五一」長假期將至，建議應再觀察假期的數據，留意內地及香港的疫情變化再作復課決定。他又提醒一旦復課，須留意學生之間有無群組式請假，因為學生在校園內接觸多，不能輕視。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

據悉有抵港人士報稱在英國確診

本港今日是連續第三日錄得零確診，據了解有一名男病人今日從英國返港，他抵港時報稱3月中起在當地發燒，曾入住當地醫院並確診新型肺炎，現已被送往公立醫院急症室。

按慣例，一些已在海外確診的個案即使回港，亦不會列作香港的確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君過往談及男高音莫華倫確診一事曾指出，若患者於泰國已確診，香港不會安排個案編號予患者，以免重覆計算個案。