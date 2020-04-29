新冠肺炎︳商務客內地入境獲豁免檢疫　食衛局指需事前交文件申請

香港昨日（28日）錄得連續三日零確診新冠肺炎個案，政府同日公布延長抵港人士強制檢疫14日安排一個月至6月7日，但跨境學童及商務人士可以申請豁免。食物及衞生局副秘書長陳偉基今早（29日）表示明白市民關注，但相關措施是提出法津框架給部門去商討未來操作，不是即時落實，「因為佢哋入內地都仍然要14日強制檢疫，所以要有法律框架俾兩地部門去商討安排細節。」

食衞局副秘陳偉基強調，政府是小心謹慎制定防疫措拖。（資料圖片 / 羅君豪攝）

陳偉基今早接受港台電台節目《千禧年代》訪問，他強調本港現時的疫情相對穩定，但政府仍然是小心謹慎去制定防疫措拖，行政會議審視措施後認為要再延長第599章C《若干到港人士強制檢疫規例》至6月7日，要求所有由內地、澳門及台灣來港人士需隔離14日。

他稱社會對新增豁免有不同聲音，但指出現行規例已有八類人士獲豁免，例如跨境司機等，又重申獲豁免人士需要進行醫學監測，量體溫、戴口罩等。

政務司有權行使豁免權 但權力不能超越法例規定

法例同時賦予政務司司長有權批准指定人士豁免強制檢疫，不過陳偉基指出，「唔係佢（政務司司長）鍾意批咩人就得，所以我哋首先要放咗佢哋入法例。之後有需要先再安排相關部門申請批核」，又強調申請豁免檢疫者必須提交證明文件。

他表示，若學校在6月7日前復課可即時作出相關安排，至於商人返回內地公幹必須事前申請。

廠家、會計師等人符合新規定

至於什麼人是合資格申請豁免，陳偉基指，內地設廠或公司的負責人等，「好多呢啲公司產品雖然唔係供港，但喺香港有辦公室，咁都係促進香港嘅經濟。」專業服務方面，他則稱在CEPA下有會計師、律師、工程師等是要往來內地工作，「工作係講到必須，講得出上去係去開咩會做啲咩，應酬個啲我哋係唔會批。」

家長陳女士，認為政府未有跟進即日往返跨境童的健康，「DSE內地考生都要提早返嚟14日隔離先，然後考課仲有1.5米距離，但課室呢？拎我哋啲學生嘅健康嚟較飛」，不同意安排。