【劏房租管】工作小組首開會　主席梁永祥指最快明年提交最終報告

「劏房」租務管制研究工作小組今日（29日）下午舉行首次會議，討論小組的研究目標及未來會議議程。據悉，小組至少會召開11次會議，當中亦會舉行公眾論壇，最終會就租務管制的研究提交最終報告。 小組主席梁永祥於會後表示，小組成員的任期為18個月，預料最快明年會提交最終報告，當中會提出建議，例如是否推行劏房租管及如何推行這兩方面。

劏房租務管制研究工作小組會於今日舉行首次會議，就小組的研究目標、工作進程及委任顧問事宜作討論。（資料圖片）

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梁永祥表示，小組估計約需要一年時間完成研究，未來亦會與劏房戶等會面。他又指，小組成員的任期18個月，亦會有時間預留作外訪、公眾論壇等。他稱小組會有一次實地探訪，但須視乎疫情發展再作安排。他承認小組在提交報告上，要面對時間緊逼的極大挑戰，但有信心可以做到。

梁：相信已涵蓋社福界聲音

梁永祥透露，未來會交代兩個結論，分別是應否推行劏房租管，以及倘推出租管時應如何定立方向。他又重申，成員的組成來自各方面，有委員身兼教授身份，同時有參與社福工作，相信亦會涵蓋社福界的聲音。他又稱，有團體聯絡政府發表意見，相信有足夠資料去寫報告。

至於涉及劏房的合法性，小組會委託顧問研究劏房的定義。梁永祥又指，劏房在短期內有其價值，因為滿足了社會的部份住屋需要，但於衞生等問題上要符合要求。

行政長官林鄭月娥於今年1月，曾公布10項提升基層和弱勢社群的民生政策措施，其中為成立研究劏房租務管制相關工作小組。小組成員共有13人，由地產代理監管局主席梁永祥擔任主席，成員包括公屋聯會總幹事招國偉、香港業主會會長佘慶雲、測量師學會前會長何鉅業等。