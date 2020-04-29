社聯南昌街組合房屋項目現正接受申請　最快9月落成可住89戶家庭

全港首個組合屋項目、由社聯主辦的南昌街社會房屋，由東華三院負責運作。 東華三院於今日（29日）宣布，組合社會房屋現接受市民申請，截止申請日期為今年6月5日，預料項目9月落成。該項目提供不同大小的單位，包括︰三人、二人、一人及無障礙單位，面積由130平方呎至293平方呎不等，預計共89個家庭、逾160人受惠。

深水埗南昌街組合屋建成後的概念圖。（資料圖片）

東華三院指，組合屋項目位於深水埗南昌街202號至220號，預計於今年9月先後落成，計劃由「香港社會服務聯會」主辦，申請日期從今日起至為今年6月5日截止。項目提供不同大小的單位，讓過渡性房屋需要的市民住。單位分為三人、二人、一人及無障礙單位，面積由130平方呎至293平方呎不等，預計共89個家庭、逾160人受惠。

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項目的申請類別分為三類， 包括︰三人核心家庭、育有兒童或青少年的單親家庭、18歲以上的單身青年或中年人士。申請人須符合多個資格︰有明確過渡性的房屋需要 ，如輪候公屋最少三年、現正居於不適切住房、為低收入及急需要社區支援的住戶、在職或已申請綜援的香港市民、符合申請公屋的每月入息及資產值限額。

東華三院又指，將優先分配給未曾受惠於其他社會房屋計劃的申請人，而申請人及其家庭成員必須認同互惠互助的理念，願意對鄰里付出及貢獻，積極參與義工活動，包括與鄰里間共享物品、貢獻所長等。