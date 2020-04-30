審計報告｜地政總署42%短租逾20年　陳劍青：制度不透明閒置嚴重

《審計報告》昨日（29日）出爐，當中指地政總署42%短期租約超過20年，最長是維持「55年不變」，處理申請的時間和租用期限亦長短不一。本土研究社成員陳劍青今日（30日）於電台上指，報告反映短期和臨時租用土地制度不透明，閒置官地無被善用的情況嚴重。 陳又指現時短期租約完後，沒有清晰「退場機制」，建議政府完約後應公開招標，「睇下有無其他人有意欲租」。他又建議，政府應考慮以「奢侈品」概念出售以短期租約用作私人後花園的土地，增加庫房收入，土地資源亦可更好運用。

陳劍青今日在港台節目《千禧年代》中表示，現時短期租約制度不透明，不少土地空置沒有發展，市民又未能使用。他又指，由於申請臨時租用土地須政策局支持，令不少市民卻步，直言「香港土地問題咁嚴重，閒置土地面積反而多咗，應該確立公平短租制度」，認為應將土地盡量予市民使用。

他又指，根據本土研究社數年統計，有四分一的政府出租的露天停車場已租超過20年，認為審計報告中指50多年的例子僅是冰山一角。他續稱，沙田有個案是在短租土地上興建永久建築物。陳又批評制度「千瘡百孔」，市民亦無從了解資源「去咗邊」。

陳劍青認為報告反映短期和臨時租用土地制度不透明，閒置官地無被善用的情況嚴重。（資料圖片）

陳舉例指，曾有宗教團體將短期租用土地改為骨灰龕牟利，但當局未有檢視和更新情況，繼續續租，他批評現時沒有退場機制，認為租約完後應公開招標。另外，陳指出有租約要用作私人花園，但「成萬呎都係幾蚊呎租，於理不合」，認為政府可改為出售該些土地。