李家超接受《南早》專訪︰不排除將本港恐襲風險級別提升至高度

反修例風波引起連串示威衝突，一周年將至，保安局局長李家超近日接受《南華早報》專訪時指出，反政府示威出現慣常暴力，包括有多宗涉及管有烈性炸藥、炸彈案件等，激起「本地恐怖主義」，指如公眾不攜手遏制，他不排除會將本港恐襲風險級別，由現時的「中度」提升至「高度」。

保安局局長李家超指反政府示威持續出現暴力，不排除會將本港恐襲風險級別，由現時的「中度」提升至「高度」。（資料圖片／余俊亮攝）

《南華早報》今日（30日）刊登保安局局長李家超專訪。李家超提到，不排除提升本港恐襲風險級別，現處於觀察階段，目前相信執法機構能夠應付。如提升恐襲風險級別，本港會實施高調巡邏、封鎖高風險地點、向公眾人士搜身搜袋等。

另外，李家超提到為令公眾意識到局勢嚴重會採取嚴厲措施，包括動用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，由行政長官向法庭申請命令，指定嫌疑人為恐怖分子或恐怖分子同夥。李家超否認是出於政治目的，指當局是根據證據將案件提交法院。李家超提到，他相信「激進份子」（the radicals）是經過訓練。

早前李家超及警務處長鄧炳強已多次表示，因發現爆炸品，會研究援引《反恐法》控告被捕人。聯合國多名特別調查員於本月23日發信表達憂慮，其中指出該條例定義的恐怖主義行為，涵蓋嚴重損害財產、嚴重干擾電子系統、基要服務及設施等，要求港府解釋是否將該條例用作針對示威活動，並要求提供資料解釋有關條例如何符合聯合國及國際人權公約。