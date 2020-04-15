李家超：23條未立法成空白　鄧炳強斥有人英雄化暴力享政治紅利

由立法會前主席曾鈺成牽頭的智庫香港願景，今年通過網上舉行「全民國家安全教育日」活動，發放多條政府官員訪問片段。保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強在訪問中，再次提到香港去年起發生的示威和暴力活動，涉及「本土恐怖主義」。 其中，李家超大篇幅提及特區政府對「港獨」主張零容忍、將加強執法打擊「本土恐怖主義」。他提到，香港暫未履行《基本法》第23條立法的憲制責任，政府將會努力創造有利立法的社會環境，不會逃避責任。

李家超提到，香港暫未履行《基本法》二十三條立法的憲制責任，政府將會努力創造有利立法的社會環境。（全民國家安全教育日影片截圖）

李家超：爆炸品案涉脅迫政府 手法似本土恐怖主義

李家超指，香港在國家安全方面，有「自身安全」，以及與國家的「共同安全」。「共同安全」包括國家領土完整、防止任何勢力利用香港進入或滲透內地破壞國家安全、不容許港獨、反恐、反洗黑錢等範疇。他舉例指，自己於2018年引用《社團條例》，禁止主張港獨的香港民族黨運作，因後者明顯危害國家安全，這亦對社會發放嚴正訊息，特區政府對港獨零容忍。

李家超又提到，政府致力打擊「本土恐怖主義」的萌芽。警方自去年7月搜獲自製「TATP」烈性炸藥，至近月先後搜獲爆炸品、槍械、彈藥等武器。部分人意圖迫使政府改變政策，手法和外國的「本土恐怖主義」相似。他已要求各執法部門加強情報搜集、互相合作。

李家超指，香港現時已有一系列法律處理香港自身安全和與國家的共同安全，包括《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等。對於試圖危害國家安全的行為，政府不會視若無睹。

他承認，香港目前未就《基本法》23條立法，未履行憲制責任，這是特區政府一個「空白」，但始終本地立法需經立法會通過，政府將會「繼續努力創造有利立法的社會環境」。

鄧炳強指，有人用槍械、爆炸品等方式進行襲擊以達到政治目的，這些行為本質上已擁有「本土恐怖主義」的元素。（全民國家安全教育日影片截圖）

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鄧炳強：不排除外國的極端暴力意識已滲入香港

鄧炳強則指，去年反修例示威引伸暴力浪潮，重提去年11月馬鞍山「火燒人」事件，以及有人在衝突現場被磚頭擊斃等。他指社會上有人不單沒有譴責暴力，更將行為英雄化、浪漫化，自己坐享「政治紅利」。鄧炳強又指，有人用槍械、爆炸品等方式進行襲擊以達到政治目的，這些行為本質上已擁有「本土恐怖主義」的元素。他認為，這些「恐怖活動」是目前香港面對最大的國家安全威脅。

鄧炳強提到，雖說警方止暴制亂工作有初步成效，新冠肺炎疫情亦令暴力活動有所回落，但不排除外國的極端暴力意識已滲入香港。他指，外國近年有些恐襲個案，行兇者是受當地政治、宗教、社會、種族或環境的影響而施襲，這就是「本土恐怖主義」。

鄧炳強指，本港在年初發生一些以爆炸品，試圖威使政府封關的事件，因此認為恐怖活動「和我們距離不遠」。他表示，警方會繼續以「預防、準備、應變、復原」4個層面的反恐策略，提升戒備；警隊新一年亦會增加反恐部門的人手，以最大執法力度打擊極端暴力行為。他又呼籲，市民要對暴力說不。