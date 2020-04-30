新冠肺炎｜4月訪港旅客不足4000人次勢創新低　較沙士低位跌99.2%

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎現已蔓延至全球，為控制疫症從海外輸入，本港亦自3月中對入境旅客加強限制，包括要求入境者強制檢疫14日，以及禁止非港人乘飛機抵港入境，令訪客數字急劇下跌。 入境處數字顯示，4月截至昨日（29日）的入境旅客總數僅為3,218人次，較3月的8.2萬人次大跌96%，若與2003年沙士期間的427,254人次低位比較，更下跌了99.2%，本月的入境人數勢創新低。

最少全日僅66訪客入境

入境處公布的出入境數字顯示，4月1日至29日，內地訪客及其他訪客入境的總人次為3,218人，其中內地客佔78%，有2,539人次。

4月10日錄得的入境「最高峰」為186人次，低位是4月24日，僅66個訪客入境。

入境人士的口岸方面，最多人經深圳灣入境，達2,371人次，佔4月首29日入境人次總數逾七成。其次為機場，共錄得683人次，當中585人是內地方客以外的其他訪客。港珠澳大橋則錄得164入境人次。

4月的入境人次低於4,000，與上月的8.2萬人次比較下跌96%，若與對上一次有大型疫症、2003年沙士期間的427,254入境人次低位比較，更是大跌了99.2%。今日的入境數據仍有待公布，料本月的入境人數勢創新低。