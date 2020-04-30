新冠肺炎｜康文署停救生服務　海灘仍逼爆　救生員兩難：救定唔救

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，本港連續五日零確診。一連四日佛誕連勞動節假期開始，不少巿民趁假日外出海灘遊玩。儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日公共泳灘仍然人山人海，部份人更無視康文署封閉泳灘的告示，頻頻入海游泳、闖入沖身設施。 雖然不提供救生服務，但救生員留一成人手仍要維持秩序，他們需要勸喻海灘的市民要遵守限聚令，但其實無執法權，深感阻嚇力有限，甚至常常被市民「問候」。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安更講出救生員的困境：「如果有人溺水，我哋救定唔救呢？」

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新冠疫情下，康文署關閉了公共海灘，並表示不提供救生服務。然而大量市民在假日仍然在假日「攻陷」海灘，黃金海灘、清水灣二灘、淺水灣都人頭湧湧，不僅海灘上「一根針都插唔入」，水中也是非常熱鬧，浪花飛濺。

沙灘上的歡聲笑語卻讓不少救生員捏一把汗。疫情下，他們雖然不需要提供救生服務，但仍然需要去海灘執勤，維持秩序。鄧子安說，現時雖然只是四月，但學生們都沒有上學，海灘上的市民人數已經達到暑假高峰期的階段，「暑假康文署會額外請季度性質的救生員，人手充足，一個海灘起碼30多人執勤，但新冠肺炎底下只有3、4個救生員維持海灘秩序。」

以清水灣二灘為例，鄧指，暑假開放時需要34名救生員執勤，瞭望台上也有人，海上小艇都有救生員，若是有人遇溺，救生員才能確保即時留意到，前去救人，「現在乜都無。」

儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日仍有不少市民到公共泳灘遊玩。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安更講出救生員的困境：「如果有人溺水，我哋救定唔救呢？」（李澤彤攝）

現時許多救生員執勤時特意不著有「救生員」字樣的制服，以免變相令市民誤會海灘有救生員服務，更加肆無忌憚下水遊玩。海灘上則大約每半個小時便以廣東話、普通話、英文播放一次廣播，提醒康文署沒有救生服務提供，但又顯得有些矛盾地指出「若有需要，可以尋找海灘的工作人員。」

執勤的救生員則表示，仍有不少市民會前來求助，比如有人暈倒、或者受傷都會找上他們。

儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但近日仍有不少市民到公共泳灘遊玩。（李澤彤攝）

近一個月仍有數人溺斃

近一個月，香港還是發生了幾宗市民溺斃的個案，當中包括有清水灣一七旬男子玩浮潛溺斃。鄧子安說看到這些新聞時，都會覺得難過。他指，香港公共海灘有時水很深，若有浮台的地方，水深會超過五米，風高浪急時也具有危險性，但救生員是以拯救市民性命為職責，「如果有人出意外求助，唔通我哋見死不救？但救人、急救都是近距離接觸，疫情又未完，救人時感染咗點算？我哋都好迷惘。」

限聚令下，康文署指示救生員需要前往海灘巡邏，而若見到四人以上距離，則需要上前勸喻，要求他們分開坐保持社交距離。鄧子安說這份工亦不輕鬆，甚至有些「犯眾憎」，且經常有救生員被人「問候」，「市民出來玩，幾個大人坐在一起，你上去勸喻叫佢哋坐開啲，海灘好逼，佢哋可以坐去邊呢？咪鬧返你囉！」

限聚令下康文署指示救生員需要前往海灘巡邏，而若見到四人以上距離，則需要上前勸喻，要求他們分開坐保持社交距離。（李澤彤攝）

市民突破封鎖入更衣室沖涼

他續指，救生員其實並沒有執法權，亦不能發出告票，有時勸喻效果也有限。市民有時明顯多過四人出來，救生員前去勸喻時，則會扮出互不認識的樣子，但不到一陣又聚在一起。他說也找不到什麼解決方法，「外國都有封閉公共海灘嘅，但封咗就真唔會俾人入。」

而近來疫情稍見回落，海灘上人潮湧湧，許多市民都不戴口罩，甚是輕鬆。鄧子安嘆沙灘上的市民「都好鬆懈」，他說疫情已經似乎是到了最後關頭，但仍有之後與內地、外國開關等挑戰，「知道市民在家好悶，但都希望唔好鬆懈，不要功虧一簣。」