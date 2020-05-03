新冠肺炎｜傳染病軍師曾德賢入Dirty Team　離家自住、避免共膳

全港唯一一幢傳染病中心建於瑪嘉烈醫院旁，身為這幢中心的軍師、醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢透露，得悉將有新型疫症來襲時，最擔憂的並非中心準備不足，只想與病毒鬥快，「好想快啲知，有咩藥物幫到病人」。 抗疫剛逾百日，曾德賢慶幸同事過往有處理傳染病的經驗，無再如沙士般現離職潮，更有人自願加入照顧病人。他自己目前亦在俗稱「Dirty team」（不潔小組）、專責在隔離病房照顧確診病人的抗疫隊伍工作，為免感染家人而暫時搬家，即使相聚亦要避免除口罩，已無共膳逾一個月。Dirty team的更期至5月中完結，曾醫生如所有醫護一樣歸心似箭：「期待嗰個日子降臨」。 （抗疫系列報道）

曾德賢醫生每日需參與重大事故控制中心的會議。（余俊亮攝）

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與曾德賢訪談這天是一個平日下午，以往下午3點到6點、甚至7點，是他參與緊急事故控制中心會議的時間，到近日確診宗數漸緩，下午的會議變成需要時才召開，他才能抽空接受記者訪問。開會未算最忙，曾德賢說，每日最忙碌的時段是早上，需巡房及為病人做須做的醫療程序。

回望抗疫逾100日，曾德賢憶述首有新型冠狀病毒肺炎患者從武漢抵港時，他剛從英國返港，「1月21號落機，22號就開始收症」，時間緊拙，但他坦言疫症來襲之初，不太擔心傳染病中心準備不足。

首批患者4人入ICU、1人死 「想快啲知道有咩藥幫到我哋病人」

信心的來源，來自身邊同事處理各種傳染病的經驗。歷經2003年沙士一役後，港府於瑪嘉烈醫院旁興建傳染病中心，以應付或出現的大型傳染病疫情。這幢2007年建成的中心先後經歷過豬流感、中東呼吸綜合症、伊波拉病毒等疾病，至今次的新型冠狀病毒肺炎，中心即按機制成為先頭部隊接收首批20名確診病人。

傳染病中心首批26名患者，初期有4人需入深切治療部，首宗死亡個案於2月4日離世，治療方法欠奉是曾德賢的最大擔憂，「好想快啲知道有咩藥物幫到我哋手」，其後經參考文獻並與大學商討，2月初敲定以三種抗病毒藥物為主的雞尾酒療法。

曾德賢的另一大擔憂是隨病人數目漸增，同事忙中有亂或會受感染。17年前那場「非典型」致命疫症，引發醫護離職潮。曾德賢回想，當年有同事擔心到立即辭職，或要求調職，他慶幸離職潮無在2020年重現，更有同事自願加入，相信同事的經驗令他們更有信心，加上有參考海外不同的感染控制培訓，「個心就會定啲」。

被要求擺拍聊天照，團隊先尷尬相視，繼而被曾醫生一句「你加班都爆晒燈，想點先」逗笑。（余俊亮攝）

入dirty team與前線同心抗疫

雖位至醫務總監，曾德賢仍會走入隔離病房工作，他拍攝硬照時多次推卻攝影記者拍獨照的要求，「不如叫埋同事一齊影」，與同事的對話是加班、「SHS爆燈」（特別酬金計劃），隔離病房內的同心抗疫不止是一句口號。

閒談間曾德賢提到為免感染家人，自3月底起加入Dirty team後已搬到外面住，即使與家人見面亦要避免除下口罩，故已個多月無一起用餐。尚餘半個月的更期，曾醫生略吐心聲：「期待嗰個日子降臨」。