本港的新型冠狀病毒肺炎確診患者累計逾千人，至今逾800人康復出院，有4名患者不幸離世。 醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢透露，有康復出院的患者肺部換氣量跌至約30%，遠低於正常人的80%至120%，曾德賢直言病人「坐低無做任何嘢可能ok」，但若要行路、上斜路或上樓梯都會有困難，不過他認為按沙士康復者經驗，若持續運動的話，患者的肺部在一年過後或會慢慢好轉。 （抗疫系列報道）

新冠肺炎｜傳染病軍師曾德賢入Dirty Team 離家自住、避免共膳

新冠肺炎｜康復者肺換氣量跌至三成 坐低唔做嘢或OK、復康以年計

傳染病中心總監曾德賢受訪時，透露部份已康復的新型肺炎患者近況。（余俊亮攝）

自新型肺炎於1月底於本港爆發以來，至今累計已有破千名確診患者，當中有4人離世，逾800人已經出院。

瑪嘉烈醫院接收過其中139宗個案，傳染病中心醫務總監曾德賢接受訪問時指，該院9名病人曾入住深切治療部，有兩人不幸離世，至於已康復出院的70多位患者當中，有約20名病人覆診時做肺功能測試，這批病人發病均已超過一個月，結果發現當中不少人的肺部均受影響。

曾德賢透露，有康復患者的肺功能受影響，料需持續運動令肺部慢慢好轉。（余俊亮攝） 正常人換氣量80-120% 確診者康復後跌至30% 以換氣量測試為例，正常人的數值應為80%至120%，但有逾一半接受肺功能測試的患者低於80%，當中兩人情況較嚴重，其中1人跌至50%，最嚴重的病人更低至約30%。兩人均是60歲以上，有人曾吸煙，有長期病患，入院時肺部受損較嚴重，甚至有肺纖維化的現象。 曾德賢坦言，病人「坐低無做任何嘢可能OK」，但只要起身行路、上斜路及樓梯的話，病人換氣會有困難。不過曾續稱，根據沙士康復患者的經驗，若持續運動的話，大部份病人約一年後肺部功能會慢慢有好轉，醫院會再在半年或一年後再為病人跟進做肺功能測試。

首批患者「肺花」嚴重 3月後多輕症

本港首名新型肺炎患者是於1月22日經高鐵從武漢抵港，傳染病中心接收首批26位患者，曾德賢指首批患者部份人由內地抵港，病情較嚴重，近97%人有發燒，超過一半人有肺花，這批26人當中年紀相對較大，逾半是60歲以上。

至於第二波入院潮，主要是3月中從外國返港的留學生或在職人士，病人年紀相對較輕，病徵亦非常輕微。曾德賢稱有病人「燒都唔燒」，近乎全無病徵，是經病毒檢測篩查到的個案。

醫學界早前發現失去味覺及嗅覺屬病徵之一，曾德賢稱約兩成瑪嘉烈的患者有此病徵，但只得一名病人曾失去味覺及嗅覺逾兩星期，但大部份人只持續幾日便回復正常。

曾德賢認為若隔離病床再有緊拙情況，日後可參考病人的CT值決定可否離院，送往醫院以外的隔離設施。（余俊亮攝）

文獻證病毒量低不具傳染性 倘再有爆發可按病毒量數值讓病人離院

本港至今有九名康復患者出院後「復陽」，現時沿用的出院準則是病人需連續兩次病毒檢測呈陰性，曾德賢形容是「比安全更安全」。他引述德國一項研究收集9名患者的樣本，發現他們在發病第八日過後，體內雖然仍檢測出病毒，但病人的樣本種不出活病毒，即體內只餘「死病毒」而不具傳染性。 曾德賢表示，瑪嘉烈醫院亦曾取廿多個病人樣本種病毒，在病人發病逾20至30日時取樣，顯示即使病人接受快速測試（PCR）呈陽性，其樣本同樣種不出病毒。

從PCR測試的CT值可大略得知病人體內的病毒量高低，CT值愈高，病毒量愈低，曾德賢稱，有部份確診病人入院初期CT值達14，即病毒量高逾數十億，但若CT值增至30左右，病毒量則下跌至以十萬計。

曾德賢認為，若病人PCR測試中的CT值達40，即病毒量跌至數以百計，已相當安全。若再有新一波爆發，公立醫院的負氣壓隔離病床再有緊拙情況的話，當局可以考慮將CT值高、發病逾十日、已無病徵的患者轉到醫院外面的隔離設施。

新冠肺炎：吉利德科技公司的瑞德西韋被視為有望抗疫的藥物，圖為該公司3月在生產基地研瑞德西韋。（AP）

瑪嘉烈14人試瑞德西韋 六成兩日內退燒

治療方面，本港正使用「雞尾酒」療法，將蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素三藥分開或混合使用，此外，瑪嘉烈有14個病人參與新藥瑞德西韋的臨床試驗，當中六成人用藥兩日內退燒，病毒下降率高，有八成病人的CT值有改善，不過當中有1人需入住深切治療部，但不需插喉已可離開。曾德賢指，仍需待更多有關此藥的藥物數據才可得知藥效。

全球至今雖未有新型肺炎的特效藥物，但曾德賢稱，得悉香港大學研究的血漿治療已準備就緒，各地亦正進行不同的藥物研究，如日本正試驗以抗流感藥物Avigan（法匹拉韋）治新型肺炎，巴西有一項以瘧疾藥物氯喹治新型肺炎的研究，雖然有專家指該藥的用量太多，對病人的心臟有較嚴重的副作用，但曾德賢認為，隨疫情發展將有更多不同研究數據誕生，抗疫的曙光仍然存在。