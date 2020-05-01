太平清醮｜一萬多人參與不足往年30%　翁志明：遺憾取消送神儀式

佛誕（4月30日）剛過去，往年長洲太平清醮都人頭湧湧，但今年都在新型冠狀病毒肺炎下，飄色巡遊、搶包山等活動都取消，昨日人流明顯較往年大減。長洲太平清醮值理會主席翁志明今日（1日）於電台節目中表示，今年長洲太平清醮僅一萬多人參與，對比往年5萬至6萬人大幅減少。 他又指，昨日在政府反對下最終要取消「送神儀式」，直言百多年未試過，強調儀式有癖瘟疫的意義，無法舉行感到十分失望，坦言「好遺憾好抱歉」。

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送神儀式原已按政府要求 分成兩組並相隔1.5米

長洲太平清醮因「限聚令」下，飄色巡遊等活動全部取消，原本僅剩下送神的祭祀儀式，然而昨日早上翁志明宣布取消送神儀式。他今日於港台節目《千禧年代》中解釋，原本已根據政府要求，將儀式由中午改為早上舉行，原定八人抬轎，分開兩組各四人，相隔1.5米。然而最後警方指因有同一目的，故反對儀式舉行，「大會又唔想犯法，聽到咁講都費事搞啦」。

翁志明表示，昨日到長洲參與太平清醮人數大減，認為「好多人都唔係特登入嚟」。翁志明坦言對取消儀式很遺憾及失望，強調送神有癖瘟疫的意義，直言「沙士照行都無問題，當年口罩都無戴」。

涂謹申表示，現時法律無清楚講明是否有1.5米距離就可。（資料圖片／羅君豪）

涂謹申質疑1.5米距離及4人限聚準則

立法會議員、執業律師涂謹申則於同一節目中回應指，現時法律無清楚講明是否有1.5米距離就可。現時法例目的是為抗疫，應用在所有場景，如餐廳等亦是一致，基礎是四人一組而有足夠距離，互相傳染機會較小，風險亦可管理。

政府近日指即使相距1.5米但有相同目的亦違限聚令，然而涂認為「目唔目的無意思」，他以長洲太平清醮送神儀式為例，認為同樣屬祭祀，質疑「同拜山有咩分別？」直言要求取消「好奇怪，無理由隔到1.5米都唔畀人」。他又指，理論上街站派傳單若連同取傳單市民，若短暫超過五個人已可發告票，但認為四人非「黃金數字」，不應太吹毛求疵。