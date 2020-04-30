太平清醮｜長洲迎神儀式今早突取消　值理會：有共同目的憂遭票控

今天（30日）是一年一度的長洲太平清醮，但在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，飄色巡遊、搶包山等活動均取消。長洲太平清醮值理會本計劃今天早上繼續舉辦「迎神儀式」，但警務處處長鄧炳強今早到長洲巡視後，值理會主席宣布儀式取消。他指，由於儀式需要由八人一同抬轎，雖然人與人之間可以保持1米距離，但由於有「共同目的」，擔心遭票控，因此決定取消活動，他稱值理會已為太平清醮作出多項改動，但幾乎所有活動都需取消，感到非常遺憾：「長洲居民安危、健康，我好擔心。」

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長洲太平清醮值理會主席翁志明今早宣布取消「迎神儀式」，他稱儀式需要由八人一同抬轎，「無可能話四個人，呢個神嚟㗎嘛，其他啲官都係八人大轎啦！」他解釋，傳統上9個神明會巡遊一圈以保長洲平安，現時取消活動，或會在今天或明天各自把神靈送回所屬廟宇。

原先仍計劃舉辦儀式 因抬轎人可保持１米距離

被問到為什麼本來仍計劃舉辦儀式，最後卻需取消時，翁志明稱，雖然抬轎的人之間可以保持1米距離，但由於有「共同目的」，「隨時可以發告票畀我哋。」他指活動取消，令他感到傷心、難過，「我做咗廿幾年主席，今次太平清醮勞心勞力，做咗好多嘢，改動咗好多嘢。」而太平清醮最早出現是由於想去除瘟疫，今年卻因瘟疫而取消了活動，他認為是天意，但對於2003年沙士時可以舉辦，今年卻無法繼續，深感遺憾，「長洲居民安危、健康，我好擔心。」

翁志明指，長洲一直是零確診個案，擔心未來會爆發疫情。 (黃詠榆攝)

取消送神儀式 影響街坊、長者心情

翁志明解釋，召開了數次會議討論，原料有數百人出席活動，惟警方今早繼續反對，故無奈取消。他直言，過去近二百年都有進行送神儀式，「日佔時都照行」，是次取消「長洲所有街坊、老人家心情好唔舒服，呢個係傳統儀式，取消咗令到日後會唔會有咩發生呢？我哋都好驚。」他續指，長洲一直是零確診個案，擔心未來會爆發疫情。

73歲的劉女士是長洲原居民，雖然婚後已遷出長洲，每年太平清醮都會回來，惟今年多項活動，如飄色巡遊、派包一概取消，「今年人流好少啦，過往好多人架！」

她直言對此感到「心噏」，惟明白疫情問題，理解取消決定。她指，今日前來的主要祈求望疫情快過，「一陣都買啲包去奉神，奉完帶返去比親朋戚友」，望保佑他們身體健康。