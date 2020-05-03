疫境求存｜兼職巴士車長需停工　轉開貨車、送外賣　可能要領綜援

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 鄭啟祥、馬健德分別是九巴龍運以及新巴城巴的合約時薪車長，面對困局，他們二人在今年2月，先後被公司通知須暫時停工。由月入逾3萬元瞬間跌至零收入，鄭啟祥說養妻活兒仍要「馬死落地行」，轉任貨車司機，下班後做外賣員幫補收入，坦言「第二選擇係攞綜緩」，更不希望走到絕路。 馬健德則在兵荒馬亂的日子選擇稍微歇息，以免工作期間受感染成為「隱形炸彈」，連累摰親。 （疫境求存系列報道之二）

新巴城巴合約時薪車長馬健德表示，2月10日起再無獲派任何工作。（余俊亮攝）

鄭啟祥及馬健德二人雖然是合約時薪車長，惟他們在疫情爆發前，「兼職當全職性質咁返」，即每星期駕駛巴士均超過18小時，故以往收入尚算可觀，月入平均大約3萬元。作為新巴城巴合約時薪車長，馬健德說：「疫情前平均月入都會有3萬3千蚊，上年10月返好長工時、只放咗3日假，嗰個月有成3萬8千蚊。」

農曆新年後 兼職車長不獲派更

近期市民盡量減少外出，公共交通乘客量大減。九巴早於2月宣布整體服務削班兩成，至4月進一步再削班，涉197條路線。新巴城巴亦同樣於2月調整班次。

合約時薪車長在此情況下率先被「開刀」，九巴龍運兼職車長鄭啟祥稱，「由2月1號開始完全停咗（返工），嗰時信都無封，只係突然收到電話，話聽日唔好返工啦！」馬健德亦有相同遭遇，「農曆新年、2月頭已經有消息傳出，直至2月10號兼職（合約時薪車長）就再無獲派任何更。」

九巴龍運合約時薪車長鄭啟祥於1月底獲通知，2月1日開始暫停工作，至近日仍未復工。（余俊亮攝）

噩耗突然傳來，作為一家之主的鄭啟祥為了養妻活兒，輾轉找到貨車司機一職，收入即使大跌一半僅餘1萬多元，惟「馬死落地行」亦可幫補家計「止血」。

他透露，自巴士車長一職停工後，除貨車司機外，下班後亦會抽空數小時兼任外賣員，更特地在網上購置一輛價值數百元的二手單車，方便出入送外賣，「最初都會接到唔少訂單，一單大約有40蚊，一日平均會接到8單有320蚊，一星期都搵到千幾蚊。」

收入下跌一半，除貨車司機亦擔任外賣員，惟用作送外貨的代步單車亦被盜去，鄭啟祥決定放棄外賣員工作。（余俊亮攝）

外賣員數量增 訂單分薄收入減

然而，疫情持續各行各業均受衝擊，擔任外賣員的人數直線上升，訂單數目自然被同行分薄，「做咗個幾兩個月後，愈做愈無柯打，有時明明派比電單車嘅單都派埋俾『步兵』，每單收入跌到30蚊。」

禍不單行，他用作送外賣的代步單車被人盜去，鄭啟祥決定放棄外賣員工作，只保留貨車司機一職，但坦言疫情之下當貨車司機的收入難應付支出。他的太太亦是一名合約時薪車長，面對相同困境，為幫補收入亦決定做外賣員，「無論收入幾低都好，無得唔做。」

馬健德則說，眼見疫情持續、確診個案不斷增加，決定在兵荒馬亂的日子暫且休息，沒有刻意尋找任何工作。他說，作為前線司機每日接觸不同乘客，感染高險自然大大提升，即使新巴城巴公司可將兼職車長轉為全職，惟不想成為「隱形炸彈」傳染家人親友而拒絕。

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車長早停工 不合資格領補貼

政府推出的第二輪防疫抗疫基金，當中向合資格僱主提供工資補貼，以9000元為上限、為期六個月。惟鄭啟祥及馬健德2月起已暫停工作，料未能在計劃中受惠，「希望公司可以從獲得補貼金額，撥一部分與合約時薪車長分享。」

疫情近日稍微回落，鄭啟祥最近亦接獲公司通知，須接受車長課堂訓練以準備適時重返工作崗位，惟至今仍未有實際上班日期。前路茫茫，疫情何時消失無人能夠預計。

馬健德決定暫且休息一段時間，沒有找其他工作幫補收入，惟疫情下倘有需要，一星期僅外出一兩天選購日用品。（余俊亮攝）

鄭啟祥亦慨嘆，「持續落去當然捱唔到好耐，好彩自己有啲積蓄，如果無真係拎綜緩，現在萬幾蚊收入根本唔夠支出，唯有見步行步。」

馬健德則稱，積蓄足夠應付生活，倘疫情持續至年尾，屆時或會考慮尋找後路，「𠵱家邊個行業唔死？除咗殯儀！其實無得諗，聽天由命啦，疫情終有一日過去。」

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼