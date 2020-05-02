疫境求存│辭職擬轉行遇疫情　Uber司機兼送外賣：唔等政府救

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 從事Uber兼職司機逾5年的阿傑（化名）接受《香港01》專訪表示，今年初辭掉全職工作，一心想轉換跑道投入其他行業，惟疫情爆發致計劃被迫擱置。面對疫情阿傑只剩下駕駛Uber的工作，在供車、供樓的壓力前雖然心慌，惟最終只能選擇以樂觀方式應對，每日「梅花間竹」從事Uber司機及外賣員，笑言：「與其坐喺到胡思亂想、不如做嘢，𠵱家每做一單柯打即時顯示有幾錢，有一份耕耘、一分收獲嘅實在感。」 （疫境求存系列報道之一）

面對生活重擔，在逆境中與其「頹廢過活」，阿傑選擇積極工作，除司機一職外，亦一併擔任Uber Eats「步兵」外賣員。（高仲明攝）

阿傑5年前經朋友推介下，開始以兼職形式從事Uber司機，平均一星期工作3天，其餘時間則專注在全職IT工作。他透露，疫情爆發前收入一向不俗，「Uber全職司機1個月平均收入大約兩萬元，兼職就搵到大約一半或三分之一。」但去年下半年發生一連串反修例示威突衝後，收入跌一成，至今年1月疫情爆發，政府推行多項防疫措施，要求不同場所關閉並實施限聚令後，收入隨即急跌四成，「晚上7點好似凌晨12點咁無人」，承認現在是最艱難時刻。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

上午做司機 中午做外賣員

阿傑今年初欲嘗試發展其他事業，遂向公司請辭，惟疫情突然出現令計劃被迫擱置。面對生活重擔，在逆境中與其「頹廢過活」，阿傑選擇積極工作，除司機一職外，亦一併擔任Uber Eats「步兵」外賣員，每日「梅花間竹」互換工作。他分享， 早上上班的繁忙時段，便會駕車接載客人，中午、下午時段較少人搭車便會轉做外賣員，下班時段則會再次變身做回司機。

擔任外賣員兩星期至今，阿傑笑言「工作尚算順利」。但作為外賣新丁「人生路不熟」，亦遇過「蝦轆事」，「嗰次用咗15分鐘都搵唔到路，試過發訊息、打電話比客都無覆，正當考慮緊係咪要自己食左個外賣時，最終打去公司睇下點處理，後尾好彩個客覆返。」他續指，Uber外賣員平均1小時可接到兩宗訂單，每宗收入30元，惟目前僅工作兩周，未知能否彌補疫情下損失的收入。

Uber香港區總經理鍾志霆接受《香港01》訪問補充，疫情下Uber Eats用戶訂單增加外，新用戶數量亦不斷上升。而至今香港已登記的送餐夥伴數目已超過5萬名。（高仲明攝）

政府應重新思考經濟模式

同時兼任外賣員及司機，每日接觸不同客人，工作期間感染風險隨即上升。阿傑表示，會做足防護消毒措施，由以前每日清潔車輛內外3次，現時則增加至6次或以上，車廂亦會加強消毒，並要求乘客佩戴口罩，一般都十分合作。

對於政府第二輪防疫抗疫基金，向合資格的士及紅色小巴司機提供為期6個月、每月6000元的補貼，惟Uber司機屬自僱人士未能在措施下受惠。阿傑直言：「唔係幾寄望過政府會幫我啲乜，只係自己靠自己」。但他認同，政府應在疫情過後，重新思考新經濟模式，因Uber確實在此艱難時刻讓不少人仍有工作，否則「少少收入都搵唔到，會令大家嘅生活、家庭變成點？罪案率會否因此上升？成個社會怨氣會唔會增加？」

新型肺炎確診個案近日出現回落趨勢，阿傑對於前路依然持樂觀態度，稱現時會「食少啲」，但相信疫情終有一日會完結。

Uber香港區總經理鍾志霆接受《香港01》訪問補充，疫情下最高峰時期Uber Ride生意額下跌逾四成，其後稍為回復錄得下跌三成。然而，因應疫情很多人選擇留在家工作，故Uber Eats的住宅區訂單比商業區增加了50%，除Uber Eats用戶訂單增加外，新用戶數量亦不斷上升。他又指，最多訂單的時段分別為午餐及下午茶時間，且有部分送餐外賣員一度反映，試過同日向同一位客戶提供早午晚三餐，至今香港已登記的送餐夥伴數目已超過5萬名。