澳門消費卡使用首日超市貨架被掃空　小店無生意︰流晒去大企業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，澳門政府早前推出消費津貼，向合資格澳門居民派發每人3,000元的電子消費卡，以提振經濟。今日（1日）為消費卡投入使用首日，約晚上8時半，澳門有超市的貨架被一掃而空，食肆亦有多名市民在排隊等候。有市民指消費卡將用於日常用品及飲食上，並察覺到物價比津貼推出前上漲。有零食店主指未能受惠，今日無顧客以消費卡購物。

澳門消費卡投入使用首晚，食肆有多名市民在排隊等候。（澳門林先生提供圖片）

名牌大集團推消費卡300元當1000元用

澳門市民可憑載有3,000元消費卡，支付購物費用。今日為消費卡使用首日，澳門佑漢的來來、百佳、新苗等超級市場，於晚上已出現多個貨架清空或貨品售罄情況，包括牙膏、食用油等日常消耗品，而部分食肆亦有顧客排隊等候。有名牌大集團為了吸引市民消費，指凡使用電子消費卡於旗下店舖消費，可享以300元折抵1,000元使用。

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澳門市民︰店舖加價或未裝卡機

市民林先生指，消費卡將用於日常用品或增添電器，但已察覺到物價比津貼推出前上漲，又指今日仍有不少店舖未安裝卡機。他建議可調整不同店舖的消費上限，如300元並不足以購買電器。市民易小姐表示，將購買化妝品，其餘金額則用於飲食，「平時食飯都唔飲嘢，多咗張卡咪叫多杯嘢飲囉，我諗3,000蚊都可以食兩個月飯。」

無顧客使用消費卡 店主形容生意愁雲慘霧

雖然連鎖超市的貨架被一掃而空，但並非所有店舖得以受惠。零食店店主林先生感嘆，「好慘呀，愁雲慘霧，消費卡都流晒去大企業度」，並指全日並無顧客使用消費卡購物，但他仍預期消費卡能刺激市民的消費慾，期望生意額能增加三成。他續指，消費卡須使用澳門通的讀卡機扣費，「舖頭仔冇咩都寧願唔裝機，因為要交1.2%手續費畀澳門通。」他並透露，會在消費卡使用期過後停用讀卡機，「放埋一邊唔拎嚟用，反正又唔使年費。」

澳門消委會警告商戶抬價後 價格即減逾半

消費津貼雖然有助提振經濟，但有商家疑藉機抬高商品價格。記者於Facebook專頁「澳門消費券使用交流群」翻查資料，發現有澳門市民上傳多張價格對比圖，例如出前一丁麻油味五包裝從36.8元加價至45元、同一款盒裝蕃茄仔於兩個超市分別售15.8元及26.8元，相差11元。

據澳門媒體指，澳門消委會接觸數宗消費者報料，懷疑有超市抬價包裝枇杷果，其後向商戶反映居民的不滿並警告，相關貨品每磅的售價隨後下降超過一半。

澳門經濟局長戴建業指，截止昨日，已有近576,000名市民領取電子消費卡，佔登記總人數的88%，新增裝機商戶共4,500間。而是次消費補貼有效期為三個月，從5月1日起至7月31日，電子消費卡的每日的消費金額上限為300元，每日的使用次數沒有上限，僅可用於購買貨品或服務，不包括繳交醫療、交通、電訊、水電等費用，亦不能在博彩場所及金融機構內使用。

港澳派錢谷經濟 兩地方法大不同

香港及澳門政府近年均有「派糖」計劃，然而兩地一海之隔，市民的反應兩極。香港政府2018至19年度《財政預算案》曾公布「關愛共享計劃」，向合申請資格的市民派發4,000元，當時被社會怒轟速度慢、效率低，需時約19個月，行政費更高達10億港元。直至今年，港府公布《財政預算案》，宣布18歲以上香港永久居民每人獲派1萬元。政府才有消息人士透露，打算將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，以選擇轉帳到銀行戶口或領取支票。

相比香港，澳門政府早於2008年向每位澳門永久性居民，並以自動轉帳的方式派發現金，今年更因應新冠肺炎對社會大眾的影響，提前於4月起派發1萬元。除此以外，政府額外向每名合資格市民，發放面值為3,000元的電子消費卡，並計劃於8月至12月向市民再派發第二期5,000澳門元消費補貼，合共派發8,000元。