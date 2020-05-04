新冠肺炎｜亞博檢測中心護士整月不歸家　檢測人士站立為醫護鼓掌

新型冠狀病毒肆虐全球，由3月第二周開始，每日有大量海外港人回流，確診人數令本港醫療系統不勝負荷。醫院管理局自3月20日起，在亞博及北大嶼山醫院設檢測中心，為有病徵的機場入境人士抽取樣本，並送去醫院做化驗。 由中心開始運作到停止服務的一個月間，「亞博團隊」護士伍俊源和鄒麗晴均獨自入住酒店，未曾回家。鄒笑言她唯一的假日活動是在酒店房間「拉下筋」。鄒麗晴稱，慶幸大部分居民對醫護態度友善。4月3日晚上8時，有市民發起「向醫護拍掌」活動，當晚在亞博等候檢測的人士，也紛紛站起來鼓掌，表達對在場醫護人員的支持。

新冠肺炎｜亞博變身檢測中心 醫護團隊花一日半「將球場變醫院」

護士鄒麗晴表示，「唔忍心」向病人宣佈確診。（余俊亮攝）

一名護士休息時腸胃不適 氣氛突然緊張

原本在仁濟醫院骨科病房工作的護士鄒麗晴坦言，起初在亞博為病人進行檢測時，心裡有點不安，擔心工作期間染病會傳染同事， 後來她得悉感染控制專家在場監察，便感到安心。她又說，同事的感染控制意識很強，會互相檢查對方是否有穿好保護衣、完全藏起頭髮等，漸漸釋除對染病的憂慮。

醫管局總護士長梁明說，北大嶼山醫院有一名護士在宿舍休息時，發現腸胃不適。 當時醫護人員大為緊張，立即為他進行檢測，並回顧他工作時有否做錯程序，幸好翌日發現檢測結果是陰性。

由亞博檢測中心開始運作到停止服務的一個月間，鄒麗晴與另一名前線護士伍俊源均獨自入住酒店，未曾回家。伍俊源說，他放假也只會留在酒店，一日三餐吃外賣，透過電話聯繫親朋戚友。鄒麗晴亦笑言她唯一的假日活動是在酒店房間「拉下筋」。

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護士最不忍心的事：向等候者宣布確診

鄒麗晴稱，大部分接受檢測的市民也是乘長途機返港，身心已俱疲，但仍需在亞博苦等數小時。她慶幸大部分人態度友善，向醫護表示 「唔緊要，預咗等」。天水圍醫院副醫院行政總監及急症科顧問醫生李立業笑說，最重要是向市民提供充電器和強勁WiFi，又了解絕大部分市民也不敢在飛機上進行，所以向他們供應三文治及餅乾等糧食，相信市民都感到滿意。

閱讀檢測結果一刻恰如「死神來了」，鄒麗晴稱，她由始至終也「唔忍心」向市民宣佈確診；她形容多數確診者「一開始個樣會有啲失落」，「但都欣然接受事實， 甚至安慰返我哋轉頭。」

4月3日晚上8時，有市民發起「向醫護拍掌」活動，以表揚他們為抗疫的付出。港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞說，當晚在亞博等候檢測的市民也紛紛站起來鼓掌，表達對在場醫護人員的支持，令她感到難忘。

護士伍俊源說，他放假也只會留在酒店，一日三餐吃外賣。（余俊亮攝）

「亞博團隊」包括40名醫生、36名護士輪流值班，加上文職、資訊科技、清潔人員等，合共過百人。北大嶼山醫院感染控制主任林愷韶直言，軍心很重要，留意到同事交更時有互相打氣，而主任會24小時開電話，關心同事是否有任何需要，並即時解答他們的問題。

病人廁所突堵塞 醫護負責「通廁」

其中一名主任黃淑貞表示，最令她「滴汗」的事件是，病人專用的廁所突然堵塞，而糞便存在傳染風險，令同事們大感徬徨。當日她並不在場，亦未有人能趕及修理，她便從傍晚6時開始，透過WhatsApp指導同事每隔兩小時「通廁所」一次，「通廁所唔係醫護人員專業，會有危機，所以要教佢哋個程序，同埋點樣棄置垃圾等等」，直至凌晨1時才解決問題。