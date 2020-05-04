新冠肺炎｜亞博變身檢測中心　醫護團隊花一日半「將球場變醫院」

新型冠狀病毒肆虐全球，由3月第二周開始，每日有大量海外港人回流，確診人數令本港醫療系統不勝負荷。醫院管理局自3月20日起，在亞博及北大嶼山醫院設檢測中心，為有病徵的機場入境人士抽取樣本，並送到醫院做化驗。 港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰直言，籌備時間非常緊絀，他在3月18日晚上7時45分接到電話通知，20日早上便要開始運作。多名高層職員，既要統籌亞博檢測中心，亦要兼顧原本在醫院的工作，猶如「一個人打兩份工」。 港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞表示，改裝工作如「將一個大球場，變做一間醫院」。首先要訂立員工和病人的路線， 亦要仔細考量醫護人員工作流程、工作出入口、場館空調設備等細節。

新冠肺炎｜亞博檢測中心護士整月不歸家 檢測人士站立為醫護鼓掌

多名醫管局高層職員，既要統籌亞博檢測中心，亦要兼顧原本在醫院的工作。（余俊亮攝）

港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰表示，亞博檢測中心的籌備時間非常緊絀。 （余俊亮攝）

天水圍醫院副醫院行政總監及急症科顧問醫生李立業說，3月中起有大批回港人士染疫，有確診患者在家等數天仍未能入院；亦有返港旅客有徵狀，卻滯留在機場等候檢測，令醫管局洞悉設立檢測中心的迫切性。

醫生：一個人打兩份工​ 趁放假巡視亞博

港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰直言，籌備時間非常緊絀，他在3月18日晚上7時45分接到電話通知，19日早上9時開會，下午開始搭建設施，晚上11時仍然為採樣位置作微調，翌日早上8時便開始運作，中間只有兩小時可睡眠。鄭又說，他與同事於3月17日完成為湖北包機返港人士進行定期檢測，笑言「辛苦咗兩個星期，原本諗住有機會唞一唞，點知又有新任務。」

他續說，受訪的數名高層職員，既要統籌亞博檢測中心，亦要兼顧原本在醫院的工作，猶如「一個人打兩份工」。他們在周末假期、放工後會到亞博視察，希望盡量與每一名前線醫護面對面溝通，「喺陌生地方，有責任確保佢哋（前線醫護人員）安全。」

港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞表示，需仔細考量醫護人員工作流程、工作出入口、場館空調設備等。（余俊亮攝）

得悉只有一日多時間改裝亞博 「碌到隻眼好大」

港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞表示，得悉只有一日多時間改裝亞博，當刻「碌到隻眼好大」，難以相信「要將一個大球場，變做一間醫院」。萬呎場地空無一物，首先要訂立員工和病人的路線， 「一定要係One-way（單向路線），盡量避免交叉感染。」醫護人員工作流程、工作出入口、場館空調設備等細節，亦需逐一仔細考量，盡量減低感染風險。她舉例稱，中央護士站與病人區，需以兩個鐵馬分隔；而醫生和病人之間，亦需兩張診症桌隔開。

鄭智聰說，由於亞博館內無負壓設施，用作採病人樣本情況不理想，故團隊決定將採樣本位置移師至室外有蓋地方，共有四個獨立空間，並於兩側放置兩把大型風扇，以確保有足夠自然通風。 另外，工程師移除了部分抽氣系統，避免室外的空氣被吹回室內。

亞博團隊逾百人

人手方面，李立業說，「亞博團隊」包括40名醫生、36名護士輪流值班，加上文職人員、資訊科技人員、清潔人員等，合共過百人。北大嶼山醫院感染控制主任林愷韶直言，軍心很重要，留意到同事交更時有互相打氣，而主任會24小時開電話，關心同事是否有任何需要，並即時解答他們的問題。

醫管局總護士長梁明稱，同事反應正面，踴躍加入亞博團隊，短短數小時便湊夠人手。他表示，每一更需要六至八名護士，當中二人負責採樣，每小時能為6至8名患者抽取樣本。

「亞博團隊」合共過百人。（醫管局提供圖片）

8%有病徵入境者確診

亞博及北大嶼山醫院檢測中心分別於4月5日和19日停止運作。李立業透露，兩個中心一共進行了逾14,000次檢測，當中7.3%人士確診。所有檢測人次當中，有55%是機場入境人士，當中8%確診；其餘檢測人次是確診者的接觸者，當中10%有徵狀的密切接觸者確診，其他接觸者則有4.5%確診。