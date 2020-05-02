【將軍澳中醫院】浸大東華三院等4機構參與招標　料年底有結果

港府在將軍澳百勝角興建香港首間中醫醫院，招標挑選非牟利團體營運，招標分兩階段進行。食物及衞生局今天（2日）公布，截標前共接獲五份投標預審資格申請書，當中有四間機構通過評審，邀請參加下一階段的招標工作，該四間機構分別是仁愛堂、東華三院、香港浸會大學、博愛醫院。 下一階段的營運服務招標工作計劃於今年年中進行，當局期望可於今年年底挑選出中醫醫院的承辦機構，而首間中醫院料於2024年落成並啟用。

首間中醫院—將軍澳中醫院料於2024年落成並啟用。 (資料圖片)

食物及衞生局公布將軍澳中醫醫院營運服務投標資格預審的結果，指仁愛堂、東華三院、香港浸會大學、博愛醫院獲批出預審資格，並將會被邀請參加下一階段的招標工作。下一階段的營運服務招標工作計劃於今年年中進行。政府期望可於今年年底挑選出中醫醫院的承辦機構。

中醫院的營運服務契約包括10年至15年的營運服務年期，開院前的3年半籌備工作，以及6年的服務後年期，整份合約年期為20至25年。最終獲授予服務契約的承辦機構必須成立擔保有限公司（營運者），以管理、營運及保養中醫醫院。營運者需按照香港法例第633章《私營醫療機構條例》的要求，就營運中醫醫院申領相關牌照。