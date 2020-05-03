市建局逾三千伙重建項目因疫情暫緩　將盡快啟動重建公務員合作社

《施政報告》宣布，政府邀請市建局協助重建公務員建屋合作社地段，市建局已選定兩試點。不過，受疫情關係，市建局早前無法上門與住客做凍結人口調查，故兩個項目都要推遲。市建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌指，將會盡快啟動有關項目，正仔細研究開展該項目而進行凍結人口調查的應對措施，包括考慮遙距紀錄單位狀況，縮減平均每戶家訪的時間逾一半等。 他又指，市建局在去年度的業務計劃內，有三個涉及超過3,000個，包括公營和私樓新建單位的重建項目，原本計劃在2、3月間開展，現受疫情而需暫緩，或可能影響公營房屋的供應時間表。

特首林鄭月娥於2018年施政報告提出重建公務員合作社。（資料圖片）

考慮遙距紀錄單位狀況

韋志成說，市建局正研究新嘗試，以盡量減少與住戶近距離接觸及縮短時間，包括考慮讓職員在單位門外進行登記，與居民保持更大的距離；研究遙距控制裝置，以紀錄單位使用狀況的可行性等。

家訪時間將縮減逾一半

韋續指，職員在人口調查當日，將集中處理涉及核實居民身份和單位使用狀況的必須資料；至於有關居民經濟特點、住屋意願、個別住戶和家庭的特殊需要等的社會影響評估資料，則會以電話訪問的形式進行。在工序調整後，平均每戶家訪的時間，可以較以往的處理縮減超過一半。

職員配備護目鏡

此外，市建局計劃在進行凍結人口調查期間，所有職員均會配備包括口罩、護目鏡、酒精搓手液、消毒紙巾以至防水風衣外套等防疫及消毒物資，並在需要時為受訪的居民提供口罩。

市建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌指，將盡快啟動重建公務員合作社。（資料圖片／張浩維攝）

逾百宗個案未及申請《收回土地條例》

韋志成又說，受疫情影響，均對其業務與運作帶來影響。他說，去年一個正按法定規劃程序，提交予城規劃會進行公眾諮詢的九龍城項目，原定於一月底進行審視公眾意見的會議，亦在疫情下數度押後，至今仍然未有就有關的會議定下日期。

而在已展開收購的項目中，部分個案需循《收回土地條例》向法庭申請取回物業，但疫情影響法院運作，令項目的清場工作受阻。他說，此類個案大約有20宗，而另外亦有逾100宗個案，需待法庭重開後才能提出有關申請，包括涉及土瓜灣和觀塘等多個大型的重建項目。

韋志成說，部分未能透過協商而需循《收回土地條例》向法庭申請取回物業空置管有權的個案，因應疫情令清場工作受阻。（資料圖片）

疫情阻延招標 影響財務狀況

他又指，疫情阻延招標，將直接影響市建局的資金周轉，重申市建局未來五年將有超過600億元的現金支出，但現時市建局持有的現金儲備卻只有約100億元，故加快開展項目、完成收購、將項目推出招標等，是疫情之下的當務之急。