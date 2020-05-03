【新冠肺炎】城大研發新型通風系統　助減低醫護感染病毒風險

新冠肺炎疫情持續數月，醫護人員在前線或有感染可能性。香港城市大學建築科技學部通風系統專家研發層式通風系統，能使在隔離病房工作的醫護人員得到新鮮潔淨空氣，有助減低受新型冠狀病毒感染的風險。

新型通風口可使醫護人員吸入新鮮空氣

現時隔離病房普遍採用的混合通風模式，將出風口及排風口同樣置於天花位置，令新鮮空氣未吹送到房內的人之前已混合「舊」空氣。建築科技學部主任林章教授自2003年沙士爆發後一直研究通風系統。他研發的層式通風系統，將出風口及排風口置於不同位置，出風口可置於牆的中間位置，而排風口則置於近地面位置，令新鮮空氣不會與「舊」空氣混合。

新研發的層式通風是將出風口設於牆壁的中部，安裝高度視乎房間用途而定，例如病房可設在離地面1.5米之處，即一個人站立時，頭部距離地面的平均高度，讓醫護人員可充分利用其與臥床病人兩者呼吸區近一米的高度差距，吸入新鮮空氣。

實驗及模擬驗證新型通風系統的可行性

研究團隊早前曾利用實驗和計算流體力學模擬，驗證層式通風策略應用於隔離病房通風系統的可行性。團隊利用不同出風與排風方式，研究病房內病人咳嗽一分鐘後室內飛沫的濃度及分佈情況，發現採用層式通風系統（圖2a），室內飛沫濃度較低，分佈相對均勻，無高度集中區域出現，效果理想。然而採用混合通風系統（圖2b），飛沫濃度相對較高，病房内的部分行走空間被污染，在此區域停留或通過的醫護人員受感染的風險較高。

林指，醫護人員是抗疫的最前線人員，除了保護裝備，層式通風能輸送新鮮空氣和有效稀釋病原體，得以加強保護醫護人員，進一步減低風險。