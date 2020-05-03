新冠肺炎｜袁國勇：政府將全民派可重用60次口罩　由創科局執行

新冠肺炎疫情肆虐，戴口罩成為港人日常生活一部分。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時透露，政府將全民派可重用的口罩，計劃由創科局執行，該口罩可重洗60次。他強調，疫症控制措施現時有條件放鬆，但口罩不能不戴。 袁國勇節目後會見傳媒，消息是創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻早前向其透露，直言「聽完好開心。」至於應否立法規管全民戴口罩，他認為需視乎實際情況，但期望透過港人自律去做。

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袁國勇透露，政府將全民派可重用的口罩，並會由創科局執行，大讚是「德政」。他指，香港人再無「藉口」不戴口罩，「港人做得好係因為街上97%人都戴口罩」。



在訪問中，他多次強調戴口罩相當重要，夏天將至，袁表示明白感覺會「不太舒服」，「如果唔戴口罩，大家在冷氣房，情況更嚴重」。他舉出瑪麗醫院早前一項實驗，發覺主要靠飛沫傳播，重申疫症控制措施可放鬆，但口罩不能不戴。



不過，袁國勇亦著市民需有心理準備，放寬後或會出現零星的本地個案，屆時又有機會需收緊措施，「時鬆時緊」是未來一、兩年的常態。他又指，疫苗最快一年後才會出現，但市民不要抱太大期望，強調過往未曾有大型注射新冠病毒疫苗，未知副作用、不同的群組反應。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時透露，政府將全民派可重用的口罩。（資料圖片）

袁國勇節目後會見傳媒，透露早前與政府開會，創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻向其指，「將會全民派口罩，唔知係咪真，我諗係真嘅！」他指，該口罩可重洗60次，並更換內芯，他直言「聽完好開心。」他認為，佩戴口罩是香港最有特色的抗疫措施。被問及在政府全民派口罩後，是否應立法規定全民戴口罩，需視乎實際情況，但期望透過港人自律去做。

立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前與業界研究將用理工大學研發的新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次。（鄭榕笛攝）

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌，3月時便宣布成功研發可重用布口罩。他接受《香港01》查詢時，透露自己並非政府選定的合作商。他估計，計劃對象若覆蓋全港，數目龐大，支出需以億計，相信由國內生產。



鍾國斌又指，政府雖然做得遲，但亦是一件「好事」。不過，政府早前推出資助本地口罩生產線計劃，廠商只可本地銷售，不可出口。他質疑現時全民至少無需買口罩2個月，或浪費現有口罩資源。

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