新冠肺炎｜孕婦緊張各出奇招自保　醫生：暫未證實有母嬰垂直感染

新冠肺炎疫情全球爆發數月，本港婦產科專科醫生陳億仕指出，近月覆診的孕婦往往有幾個常見憂慮，包括產檢時染病、擔心其他家庭成員或照顧者的傳播風險。準媽媽「各出奇招」自保，如避免搭的士、以保護罩覆蓋嬰兒車等。他提醒，其實孕婦自保方式大多與常人一樣，安慰她們毋須過份緊張，以免增加產後抑鬱問題。他又引述國際文獻，現時暫未證實有母體垂直感染。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

孕婦緊張指數急增



陳億仕表示，自疫情爆發後，孕婦「緊張指數好高」，有病人每次覆診後，回家整套衣服便要全身消毒，常見擔心包括外出做產檢、擔心其他照顧者是高風險，甚至有加劇產後抑鬱徵狀，他安慰說：「大肚婆基本上唔出街，風險好低」，強調仍需定期接受產檢。

婦產科專科醫生陳億仕。（黃詠榆攝）

陳億仕指，有案例是產後16小時，在嬰兒口腔拭子樣本呈陽性反應，惟現仍未有證據顯示垂直感染。（黃詠榆攝）

憂的士高風險 寧願坐港鐵



孕婦擔憂千奇百種，亦有不少人向其查詢交通工具建議、能否餵母乳等。他指，不少孕婦抗拒乘坐的士，「唔知的士上一手有邊一個坐過」，認為風險較大，甚至聽過有人寧願坐港鐵去覆診，「仲要背對風口位」，強調重點應是避開擠逼人多時段。



若媽媽不幸染病，他指目前為止未在母乳驗到有病毒，「係乾淨嘅」，建議可改以揼奶形式餵，盡量避免「埋身餵」。



不建議初生嬰兒戴口罩



另外，接觸新生嬰兒有沒有什麼貼士？他指，其實與一般人的接觸沒太大分別，較謹慎可先「洗手、換衫、沖涼」。他亦指，不建議初生嬰兒戴口罩，反而大讚現時市面上不少「保護罩」性能好，「見到有啲BB車成架坦克咁。」

未有證據顯示母體垂直感染

陳億仕引述國際婦產科期刊International Journal of Gynecology & Obstetrics一篇文獻，截至4月初，全球有385名孕婦染病，九成半人只有輕度病徵。他說，當中252位已經分娩，剖腹產佔七成，早產佔一成半。當中有7名新生嬰兒確診，「病徵輕微，自然好的機會大」。他指，有案例是產後16小時，在嬰兒口腔拭子樣本呈陽性反應，惟現仍未有證據顯示垂直感染。