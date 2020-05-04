新冠肺炎｜公務員今起復工　憂午膳人多提早數日訂座

本港疫情近日稍見緩和，政府分兩階段恢復政府服務，首階段由今日﹙4日﹚起大部份公務員正常復工。今早在金鐘政總一帶上班人流不斷，所有人均有配戴口罩，部分人有戴護目鏡。有公務員指因擔心午膳時人流太多，故數天前已訂座，亦有人打算午膳時間外出買外賣，再回辦公室獨自用膳。

首階段由今日﹙4日﹚起大部份公務員正常復工。（梁鵬威攝）

公務員林小姐表示，之前每周有兩日要回辦公室工作，其餘則在家工作，面對今日大部分人復工，認為「食飯麻煩啲」。她擔心午膳時人流太多，故數日前已訂位，與同事二人共餐，日後打算買外賣回辦公室用膳。林又指，因應今日有公開試，部門已安排同事今日稍遲45分鐘至10時才回辦公室，自己的防疫裝備沒有刻意增加，認為保持清潔即可。

在發展局工作的譚先生說之前因工作需要，一直要回辦公室工作，但部分同事可彈性上班，直言今日大部分公務員復工，對辦公室交叉感染憂慮不太大，反認為交通工具上人與人之間距離太近，清潔度也成疑，至今仍希望政府強制所有乘客必須戴口罩。他又指，辦公室的座位之間相距1.5米，每個座位有板隔開，故放心在座位時不戴口罩，多數只在與同事面對面開會，或去洗手間時才配戴。至於午膳安排，他指會到政總內的餐廳買外賣，再回辦公室用膳，避開人流。至於防疫裝備，他指剛轉部門近一個月，獲發數個口罩，其餘則需自備。

陳小姐早前亦沒有獲安排在家工作，雖然今日午膳時間已預計多人，但仍會外出買飯，再回辦公室在自己的座位用餐，未太擔心交叉感染。她補充指，部門一直有提供口罩及搓手液，未知全面復工有否新的防疫指引。