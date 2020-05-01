新冠肺炎│公務員周一復工　教育局區域教育服務處等恢復辦公

因新冠肺炎疫情持續多月，減少人與人之間正面交流下，多個政府部門有限度服務。教育局今日（1日）表示，因應疫情漸趨穩定，轄下辦事處將由星期一（4日）起恢復正常公共服務，各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處及其他服務單位，將由星期一起恢復正常服務時間。 另外，漁農自然護理署轄下的香港濕地公園將於下周一重新開放，但郊野公園的所有燒烤地點將繼續關閉至下周四（7日）午夜。

疫情下民生大受影響，當中學生由過年前一直停課至今。（資料圖片）

教育局又指，因應疫情防控需要，各辦事處會採取措施，避免群組聚集，並會繼續實施減低社交接觸及預防感染的措施，同時鼓勵市民通過使用其他方式以獲得所需的服務，例如網上申請、電話服務等。



另外，至於教育局以下公共設施在停課期間會維持暫時不對公眾開放，當中包括九龍塘教育服務中心的香港教師中心、特殊教育資源中心、中央資源中心及薈萃館及藝術與科技教育中心包括STEM教育中心。

濕地公園及質公園遊客中心周一重開

漁農自然護理署亦公布宣布，該署的公共服務將由下周一起逐步恢復正常運作。當中位於長沙灣政府合署及荃灣中染大廈海岸公園辦事處的牌照服務及接待櫃位，將恢復為市民提供服務；轄下動物管理中心提供的狗隻接種狂犬病疫苗及申領狗隻牌照服務，亦將由下周一起恢復正常運作，其他狂犬病防疫注射及發牌站亦會於下周一起恢復正常服務。

至於該署轄下早前暫停開放的公共設施，包括香港濕地公園（部分室內設施及遊樂區除外）、八間郊野公園遊客／教育中心、七間香港地質公園遊客中心及瀕危物種資源中心，將於下周一重新開放，但繼續暫停所有學校及公眾活動，直至另行通告。郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至下周四（7日）午夜，即下周五才有望重開。