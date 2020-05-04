新冠肺炎．5.4｜地政總署署長調職助抗疫　教育局明公布復課　

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，確診及疑似個案宗數維持在1,040宗，政府宣布公務員今日（4日）起將陸續復工，而各項公共服務亦逐步恢復正常，室外運動場亦會重開，惟每個球場限最多4人使用，設400米跑道的運動場則限200人同時使用。 連續兩日「零確診」之後，今日再度「斷纜」，美國入境27歲女子確診，累計增至1,041宗(包括1宗疑似個案)。 因應疫情發展，有專家昨日（3日）亦提到政府可適時檢視「限聚令」並放寬，消息指限聚令及餐廳限座令的人數上限或將調整，惟政府至今未公布詳情。

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【23:58】本港的新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和趨勢，現行的各種限制如限聚令、限座令、以及疫症期間被要求停業的各類表列處所，各項措施原定於本周四（7日）屆滿，據悉政府將就限制有所改動，本文一覽各種措施料將推出的調整。

新冠肺炎｜疫情放緩 一覽政府擬放寬限聚令細則及各處所限制

【23:55】在2003年沙士時任衞生福利及食物局局長的中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院教楊永強，接受《香港01》訪問稱，香港的抗疫表現非常好，而內地近期疫情亦受控，港府可以考慮逐步放寬封關措施，但需要謹慎做足出入境者的追蹤。

被問到港人就新冠肺炎疫情還要「捱多久」，他強調市民要有準備「習慣」這個新常態，時常保持一定社交距離，以避免疫情再度爆發。

新冠肺炎│楊永強：要習慣抗疫 中港如無個案可研放寬旅客入境

【23:30】據了解，政府最快將於明日（5日）公布學校復課安排，教育局下午將交代詳情。消息指，教育界意見期望中學文憑試完結後，於5月26日先讓中四中五復課，惟教育局則傾向預留一日讓校方消毒，於5月27日才復課，初期只會上半日學，減免學生一同午膳的而出現感染風險，未知中三級別會否與高中一同復課。至於高小料於一星期後、即6月1日復課，而初中及初小於其後將相繼復課，惟幼稚園預計復課無望。

新冠肺炎｜消息：教育局最快明公布復課 高中或27日起先上課半日

【22:30】特首林鄭月娥愛將地政總署署長陳松青，近日被調到食物及衞生局，出任「主任（衞生）特別職務」一職，其官職為主任（Director），據了解，他將掌新冠肺炎防疫工作。原地政總署副署長慕容漢，則接替陳松青署理地政總署署長一職。

公務員事務局晚上回應證實，陳松青將於明日（5日）調任食衞局，出任主任（衞生）特別職務一職 ，協助抗疫工作。有關調任屬政務主任職系人員的正常安排，與近日傳媒有關警方高層的報道沒有絲毫關係。

林鄭愛將地政總署署長陳松青 空降食衞局特別組主任掌防疫

【20:35】香港郵政宣布，寄往新加坡的空郵郵政服務暫停。香港郵政表示，因航空公司近乎不能提供往新加坡的空郵運載力，因此只能盡力維持寄往新加坡的特快專遞服務，以便市民投寄急件，但特快專遞郵件交付航空公司的時間會有多於兩星期的延誤，市民可考慮使用平郵服務，已要求有關承辦商加密平郵航運班次至每星期一班。

【20:00】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球肆虐，本港曾爆發「口罩荒」，港府今年3月推出「本地口罩生產資助計劃」，至今資助15個生產商合共20條生產線製作口罩。綜合部份生產商公開的售價比較，Hong Kong Lion Production Company Limited出售的「LION MASK」售價最平，平均每個口罩1.6元；奧成有限公司的「V CARE MASK」最貴，索價4.76元一個。

與此同時，有大企業都加入生產口罩行列，屈臣氏集團今日宣布本月中在門市發售自家口罩，易賞錢會員可享獨家優惠價，以69.9元購買一盒30個口罩，平均約2.33元一個，非易賞錢會員每盒貴10元，即每個2.67元，預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個。

口罩肺炎│屈臣氏口罩最平每個$2.33 一文看清港產口罩價格

【16:48】不少市民趁5.1勞動節假期出外，張竹君表示，本地傳播鏈是否切斷，是需要計算兩個潛伏期，即28日。假如這期間都沒有本地個案，屬於安全，但非百分百肯定，因這個病可能有隱形或輕微患者。

張竹君又形容現時過了一個潛伏期沒有本地個案的情況是較「安樂」，但不知何時有下一個個案，提醒市民出外注意個人衞生，特別是搭交通工具，「大家放假放鬆下去街，在公共交通公具摸扶手、拍卡等，需要清潔雙手及用品。吃飯除口罩 、高談闊論是比較高危，需要注意，希望守得住輸入個案。」

新冠肺炎｜連續15日本地零感染 張竹君感安樂：要守得住輸入個案

【16:38】張竹君：至今1041宗個案當中，有逾100名確診者是無病徵，但不代表是真實情況，因為早期沒有為無病徵的機場入境者檢驗。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新確診個案是第1041宗的27歲女子，4月11日開始發病，出現失去嗅覺和味覺、喉嚨痛及鼻塞徵狀超過一周，在當地沒有求醫，現時已無病徵。她在5月4日從美國返港，航班編號為CX881，由亞博轉介。她屬於輸入個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時呈報12宗懷疑個案，151人仍然留院；另有21確診病人出院，共890人出院。至今日有136確診者仍然留醫，患者是#595宗個案，情況危殆；6人嚴重，包括#338, #417,#461, #698, #713, #857 ；129人情況穩定。1231張隔離病床，佔用率為37%；666間隔離病房，佔用率50%。

【15:10】新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，連續多日未發現本地確診個案，政府分兩階段恢復服務，今日﹙4日﹚起先由大部份公務員復工。記者今午到金鐘一帶觀察情況，發現幾乎所有食肆外都有長長人龍，無論購買外賣，抑或堂食，都需要排隊。

有金鐘上班族表示，今日人流較上周多一半，等候外賣的時間亦多至少兩倍，不過認為疫情放緩下，社會逐步恢復正常亦合理。

【新冠肺炎】公務員復工 金鐘食肆排長龍 打工仔：多咗一半人

新冠肺炎｜運輸署服務未完全恢復 考牌續牌市民摸門釘批安排混亂

↓↓市民5月4日湧蒲台島郊遊↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎．5.3疫情│本地感染個案連續14天零確診 再多15人出院

【14:51】據了解，新增一名外地回港人士確診，屬輸入個案，累計增至1,041宗。

【14:45】零確診兩日後，今日再次失守。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，將於4時半出席記者會。

【14:15】新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據了解，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用60次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。

牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇到場領取。口罩目前已有最少700萬個存貨，冀最快今個月派發。

【新冠肺炎】政府全民派港產口罩 可水洗60次 擬郵局派遞領取

新冠肺炎｜何栢良：可重用口罩設計關鍵 需配合到不同面型

新冠肺炎｜社區組識協會憂基層難適應可重用口罩 望政府兩手準備

該款港產的可水洗口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，原型款式為黑色網面兩層設計。（HKRITA官網圖片）

↓↓5月2日大批市民外遊↓↓

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【13:03】政府今日（4日）公布豁免在內地從事生產作業的香港企業接受強制檢疫的申請機制，工業貿易署（工貿署）即日起處理有關申請。



《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）（第2號）規例》於2020年4月19日生效，修訂《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（經修訂的《規例》）。經修訂的《規例》的有效期延長至2020年6月7日，而根據新加入的第4（1）（b）條，政務司司長如信納某人或某類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業的目的屬必要，可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫。



政務司司長已根據上述條文，由2020年5月4日起豁免以下類別人士接受強制檢疫：



（i）持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或

（ii）上述（i）段所述的企業所僱用和授權的最多兩名人員。

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▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【11:00】新型冠狀病毒疫情持續，多個行業生意受影響。藝人郭富城將於本周六（9日）在網上舉行直播演唱會，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌募抗疫經費。

郭富城周六辦網上直播演唱會 為舞蹈員及電影業基層工作者籌款

【10:30】本港疫情近日稍見緩和，政府分兩階段恢復政府服務，首階段由今日﹙4日﹚起大部份公務員正常復工。今早在金鐘政總一帶上班人流不斷，所有人均有配戴口罩，部分人有戴護目鏡。有公務員指因擔心午膳時人流太多，故數天前已訂座，亦有人打算午膳時間外出買外賣，再回辦公室獨自用膳。

新冠肺炎｜公務員今起復工 憂午膳人多提早數日訂座

郭富城已近4年沒在香港舉行演唱會。 (梁碧玲攝)

【08:45】中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（4日）在商台節目表示，現在疫情開始緩和，可逐步放寬防疫措施，但強調不可一次過鬆。他指，部分本地個案潛伏期未完，加上仍有輸入個案，認為現階段可放寬食肆入數，「加返少少人數，但仍要有1.5米距離」，認為由每枱上限4人，放寬到6至8人是可行，令酒樓、食客可有更多彈性。

不過，他坦言卡啦OK 、酒吧最傳播風險高危，放寬有一定難度，要與業界討論如何加強措施，應是最遲才放寬。

新冠肺炎｜許樹昌：食肆每枱可放寬坐6至8人 戲院、美容院可重開

【08:00】截至周一（4日）上午8時，全國確診病例84393宗，累計死亡人數4643人，疑似病例10宗，治癒病例78945宗，累計境外輸入1672宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。