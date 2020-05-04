房委會零售及工廈減租幅度擬增至75% 　對象擴至停車場商用車租戶

為配合新一份《財政預算案》公布的租金寬免措施，房委會早前通過為轄下的零售及工廈租户減租一半，為期延長至9月底。 消息指，房委會建議將減租幅度由50%增至75%，並擬將受惠對象擴大至停車場商用車月租戶、巴士站租戶等，而因應政府政策需要關閉的處所租戶則可申請於停業期間全額免租。

房委會建議增加零售及工廈租戶的租金減免幅度增至75%。（資料圖片）

消息指，房委會建議將轄下的零售及工廈租户租金寬免幅度由50%增至75%，為期至9月底。此外，房委會又建議擴大措施的受惠對象，將包括巴士站租戶、房署轄下物業廣告牌的租戶及商用車輛停車場租戶，即的士、公共小巴、巴士等。

而因應政府措施需要關閉的處所租戶，於停業期間可申請100%租金寬免，包括幼稚園、娛樂場所、美容院等，而至9月底的其餘時間則可獲減租75%。

零售及工廈減租措施將至9月底。（資料圖片）

預計逾2,500租戶受惠

房委會預計約有2,500個停車場租戶、40個公共屋邨巴士站租戶、80個廣告牌租戶將會受惠，措施將令房委會少收約3,100萬元收入。至於零售及工廈租户，房委會預計有2450個零售租戶及3300工廈租戶可受惠於增加減租幅度的措施，料房委會少收約5.86億元。至於停業處所的租金減免措施，則需要視乎申請數量才能評估涉及金額。