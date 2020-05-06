母親節｜梁祖堯教走塑　幫襯農墟避買超市包膠蔬果　撐新鮮本地菜

疫情下「限聚令」仍未放寬、外賣生意大增，隨之而來是大批即棄餐具。近月把心思投放在農耕的舞台劇演員梁祖堯，早前與環保團體綠色和平在直播中教煮母親節走塑大餐，食材多是本地種植、購自農墟或直接從農地摘來，每一口也是食物的原味，「原來樹上熟嘅番茄係水果咁甜」。 談及走塑，梁祖堯對超市的過分包裝感恐怖，簡單如一個蔬果也被套上網袋、膠袋、標籤，倒不如自備盒子，免卻處理大批的膠袋。他認為走塑不麻煩，只是我們不習慣，回想過去一年社會上種種畫面，感覺「每人做少少、力量可以好大」，現在開始環保也為時未晚。

梁祖堯愛本地蔬果，以番茄為例，發現原來樹上熟的番茄如水果般甜。（黃舒慧攝）

回首2019社會事件：每人做少少力量可以好大

從舞台走入農田、從天台農夫至真正下田耕種，梁祖堯愛上本地農作物的原味，如自小不愛吃番茄的那陣「青味」，後才發現樹上熟的番茄如水果般甜；新鮮摘下來的火箭菜有芝麻味，但超市真空包裝的，僅餘下芥辣的辣味，芝麻味早已在運送途中流失。他不喜歡超市的過分包裝，購物過後累積的膠袋多得無法處理；也不喜歡被保鮮紙包裹的蔬菜，認為食材可以摸上手、聞到它的氣味，才是最好的揀食材方法。

梁祖堯曾在翻土時發現一個完好無缺的膠樽，上面的招紙是宣傳2008北京奧運的香港馬術比賽，12年後仍安詳埋在泥下，大感心寒，故買餸時必帶上膠盒，無論是肉類、海鮮，分類放入盒中，回家可直接放入雪櫃，避免「袋中袋中袋」情況再現。

他認同環保生活會帶來不便，自己嚴格地走塑也是一年內的事，回看過去一年社會發生的事件，感概「現在不做可能無將來，每一個人做少少，力量可以好大」，故實踐「裸買」生活。

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一旦農地變成石屎 破壞後便不能回頭

從前在天台種植，梁祖堯自言只是典型悠閒天台農夫，泥土、肥料等通通用錢解決，種植如同奢侈的興趣；當種植地點轉移至農場，發現買肥料已成一大支出，還不如堆肥，善用廚餘，對環境也好。

內地菜較本地菜便宜，連非時令的菜類亦有供應，但梁祖堯認為經歷長途跋涉的運輸過程，除了增加碳排放，逆天而行的種植或加入不少殺蟲劑，到買家手上仍只售「十蚊三份」，實想不到農夫的回報有多少。曾吃過本地農夫送上大棵菜心，又甜又滑，沒有半點澀味，原來這才是菜心的味道，他多次強調「每食一條大陸菜，香港就少一塊農地」，認為發展不一定破壞，一旦農地變成石屎，破壞後便不能回頭。

梁祖堯多在農墟購入食材，也打算今年出一本書專門說本地菜，笑言「不失敗食譜一定最受歡迎，但仍希望出一本有故仔的本地食材食譜」。（黃舒慧攝）

綠色和平：即棄包裝非保障安全

食物包膠情況在疫情下更見明顯。綠色和平項目主任陳可淳表示，有包裝也不代表安全，最重要還是保持清潔，若環保袋及重用餐盒清洗乾淨，不會帶來衞生問題。她說，在抗疫時期難避免使用口罩及搓手液等，但仍有不少走塑途徑，例如買食材時減少無謂包裝、在家煮食代替外賣。

陳可淳表示，有包裝也不代表安全，最重要還是保持清潔。（黃舒慧攝）