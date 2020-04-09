新冠肺炎︳港人每周外賣耗1億件即棄塑膠餐具　比去年增1.2倍

新冠肺炎肆虐，外出用膳市民大減，不少人改外賣避疫，隨之增加即棄塑膠使用率。有環團調查發現，逾兩成受訪者一星期買5次或以上外賣。以全港750萬人口推算，港人每星期共消耗1.018億件即棄塑膠，包括膠飲管、塑膠餐具、即棄塑膠食物器皿及外賣膠袋，是去年同類調查的2.2倍。 為鼓勵港人外賣時自備器皿，環團擬推「絕膠經濟圈」試點，與元朗15間食店合作，推出自備器皿可獲5元現金優惠，最快本月下旬推出。

綠領行動本月初進行調查，港人於疫情期間外賣每周增至4710萬份。（勞敏儀攝）

綠領行動在4月1日至6日以網上問卷形式，成功訪問2008人。調查發現，疫情前有一成人每星期買五次或以上外賣，疫情後增加一倍至22%；相反疫情前平均一星期不買外賣者多達26%，疫情後則減少一半至13%。數字反映港人在疫情期間比以前買更多外賣。

參考調查數據，以全港750萬人口推算，疫情前港人一星期購買約1,350萬次外賣，疫情期間增加55%至2,110萬次。若以外賣份數計算，港人疫情前每星期購買約2,710萬份外賣，疫情期間增至4,710萬份，大升74%。

外賣塑膠消耗量方面，每人每星期使用五件以上即棄塑膠的比率，膠餐具由去年的10%上升至疫情期間的30%；塑膠器皿由12%上升至45%。環團推算港人在疫情期間，每星期共消耗1.018億件即棄塑膠，包括膠飲管、塑膠餐具、即棄塑膠食物器皿及外賣膠袋，是去年同類調查的2.2倍。

綠領行動最快本月下旬於元朗推行「絕膠經濟圈」試點，以現金優惠鼓勵市民自備食物器皿買外賣。（勞敏儀攝）

環團設「絕膠經濟圈」試點

調查又發現，約75%受訪者表示多是親自到食肆外賣自取；88%受訪者表示若餐廳提供優惠，一定或可能自備食物器皿購買外賣。

綠領行動為鼓勵消費者自備容器及餐具購買外賣，最快本月下旬於元朗推行「絕膠經濟圈」，目標與區內15間餐廳及食店合作，若客人在店舖購買不少於30元的食物或飲品外賣並自備器皿，可獲5元現金優惠。綠領行動總幹事何漢威解釋，試驗計劃提供的現金優惠獲私人基金捐助3萬元，每間參加計劃的食店可獲定額2,000元資助，料15間食店合共可向市民提供6,000次優惠。

以4人家庭外賣計算，已有26件即棄塑膠。（勞敏儀攝）

▼限聚令升級延長▼