【走塑】環團辦「絕膠」導賞團　師奶驚訝：原來自備餐具有錢減

政府將於東區率先試行「中央收膠」先導計劃，由承辦商為非工商業的廢塑膠提供免費收集服務，但市民清潔回收、自願「走塑」的意識亦不容忽視。 有環團早前邀請「主婦級」市民參與全城「絕膠」大行動，從回收至購物，嘗試向即棄塑膠說「不」。有參與者大嘆「好深刻」，發現自備器皿購買濕貨、飲品不會被冷眼相待，甚至有機會有折扣優惠或增量。 此外，環團推出「絕膠」商戶標籤計劃，鼓勵商戶不售賣過度包裝產品或不主動提供即棄餐具器皿給市民，至今有26個商戶參與。

參與導賞團的市民嘗試用可以循環再用的膠盒購買海鮮，成功「走塑」。（勞敏儀攝）

環團「綠領行動」早前透過公開招募，於上周四（31日）邀請16名市民參與「盒作．絕膠」導賞團，期間檢視鄰近民居的三色回收箱回收情況、避免使用膠袋購買乾濕貨、到「無包裝」商店購物，以及自備器皿買飲品。

May（左二）說外出時幾乎不會帶備食物盒或杯，但指若有現金折扣可考慮。（勞敏儀攝） 雖然是街市常客，購物亦常備環保袋，但參加者之一的May仍說「好深刻」，皆因第一次買濕貨以膠盒承載，笑言「平時都係用膠袋裝，最後都係丟」，也是第一次知道自備杯買珍珠奶茶、拒絕索取飲管，原來有折扣優惠。 另一參加者Janco是環保師奶，在家中會分類回收，至參加導賞團才知悉塑膠亦分1至7號，同時不禁大呻屋苑假回收，甚至在回收箱刪除「塑膠」選項，「唔知咁辛苦（回收）做乜」。在導賞期間，綠領行動亦發現市民把玻璃樽、沒有清洗乾淨的塑膠外賣盒、包裝袋等棄於回收箱，情況未如理想。

綠領行動亦推出「絕膠」商戶標籤計劃，只要參與計劃的商戶至少履行兩項「絕膠」原則（見表），可獲發「絕膠」標籤貼紙，最快於年底把商戶資料製成「絕膠」地圖，為市民提供「走塑」選擇，環團期望屆時有至少60個商戶參與。

「無包裝」商店Slowood是參與商戶之一，無論是調味料、乾果、穀類等，顧客均可購買需要的份量。店長Tania解釋「一公斤可能食好耐，有機會變質；呢度可以買兩、三顆粒，自己鐘意幾多就幾多。我哋可以大量來貨，減少包裝物料。」她說，會回收乾淨玻璃樽或瓶，顧客有需要時可免費自取及承載「戰利品」，延續容器的生命；若他們自備容器購物，亦可獲95折優惠。

參與導賞團的市民經歷一次「裸買」後，不禁指「可以買少少，無咁大壓力，亦唔會覺得唔好意思」，猶如回到舊香港帶器皿到雜貨舖購物。

綠領行動推出「絕膠」商戶標籤計劃，鼓勵商戶不售賣過度包裝產品或不主動提供即棄餐具器皿給市民。（勞敏儀攝）

「絕膠」商戶標籤計劃原則： 1. 淘汰所有過度包裝產品； 2.拒絕任何不自攜器皿或餐具買外賣的顧客； 3.提供可重用餐具或器皿予堂食或店舖外進食的顧客； 4.提供其他經綠領行動確認的即棄塑膠代替品； 5.不主動派發即棄塑膠予顧客；如顧客主動要求，必須以口述或文字形式，教育他們一次放棄使用即享塑膠。 *參與計劃商戶需至少履行兩項「絕膠」原則

資料來源：綠領行動

綠領行動希望透過導賞團讓參加者關注家居塑膠廢物棄置情況、膠袋垃圾與超市過度塑膠包裝欠監管問題等。高級公共事務主任王珮芝表示，政府明年將就膠袋徵費進行公眾諮詢，但認為超過十年才檢討一次十分緩慢，加上不少市民濫用平口袋，建議每個膠袋徵費提升至兩元，以及收窄可獲豁免收費範圍。