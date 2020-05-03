消息指限聚令、限座令擬鬆綁　餐飲業界稱好：無大檯邊有人訂

本港今日（3日）再錄得零確診新型冠狀病毒肺炎，確診及疑似個案宗數維持在1,040宗，過去14日均沒有本地感染個案。據了解，原定於5月7日屆滿的食肆的「限客令」以及外出「限聚令」，擬放寬4人入座及4人聚集的人數上限。
有餐飲業界認為屬好事，因為母親節將至，一般都需要大檯才可讓一家人聚餐，放寬每檯人數上限至為重要，又稱過去4日公眾假期僅得茶市有生意，晚市均「死晒火」，望政府盡快公布放寬措施。
有傳染病科醫生則認為，「限聚令」在郊外形同虛設，又認為過去14日無本地個案、只得輸入個案，社區不會無故出現隱形病人，現時市民生活中的各種限制，只因為政府邊境防疫措施做得不足而付上代價。
▼疫下復活節 區區人如潮湧▼
本港的新型肺炎疫情近日有放緩的趨勢，財政司司長陳茂波今日在網誌談及，部份針對食肆的限制及「限聚令」等措施有望逐步放寬，而政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦在電視節目上提到，現時屬合適時機檢視有關限制，並逐步放寬，不過若再有本地個案則要再收緊措施。
食肆枱與枱之間1.5米距離仍要維持
消息指，食肆的「限客令」或會放寬每檯人數的4人上限，惟檯與檯間1.5米距離的限制料需維持，至於限聚令亦或放寬4人聚集的人數上限。至於鬆綁程度，有消息指當局仍未有最終定案，但預料短期內會正式公布。
酒樓業界：大圓檯距離成5、6呎 坐對面嗰啲無問題
香港餐務管理協會會長楊位醒認為，倘放寬每檯人數上限，對酒樓業界而言是好事。他指每逢節日，市民均需要大檯與家人聚餐，但自從「限客令」實施之後，每圍只能坐四人，他直言「限制得好慘」，即使過去4日連假，亦只得茶市較旺，晚上依然「死晒火」。下周日（10日）是母親節，楊位醒反問「邊有訂檯呀？」他相信若政府的措施不變，訂檯的情況亦不會有改善。
楊位醒認為，酒樓的大圓桌直徑逾5呎，只得座位兩旁的人坐得較接近，「坐對面嗰啲係無問題」。他續指，已連續兩周無本地個案，證明政府的防疫措施見效，應盡快放寬限制。
感染及傳染病專科醫生曾祈殷（資料圖片／勞敏儀攝）
傳染病科醫生：問題根源在邊境防疫未夠嚴謹
感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，「限聚令」可以撤銷，因為在戶外尤其郊野地方根本無法執行，「法例形同虛設。」他指當局應向大眾強調戴口罩的重要性。至於在室內如食肆等的限制，他認為聚餐人數的多寡並非規範的重點。曾祈殷形容現時各種限制是「綁手綁腳」，問題根源在政府的邊境防疫措施不足，反令市民付上代價。
曾祈殷亦解釋，政府現時推限客、限聚等措施，本意是避免社區有隱形病人，但本港過去連續14日均無本地個案，只得輸入個案，而眾所周知隱形病人不會無故出現。要杜絕社區內的隱形病人，他認為政府必須將邊境防疫措施做到最嚴謹，嚴防任何輸入個案被遺漏。
現時機場入境者必須先在亞博中心或富豪東方酒店留下深喉唾液樣本才可居家隔離，惟經深圳灣或港珠澳口岸入境的人士則只獲發樣本瓶，由病人自行交回。曾祈殷斥這部份未夠嚴謹，建議政府改為強制要求陸路口岸入境亦需先留樣本，並強制要求相關人士完成14日隔離前再交樣本。