消息指限聚令、限座令擬鬆綁　餐飲業界稱好：無大檯邊有人訂

本港今日（3日）再錄得零確診新型冠狀病毒肺炎，確診及疑似個案宗數維持在1,040宗，過去14日均沒有本地感染個案。據了解，原定於5月7日屆滿的食肆的「限客令」以及外出「限聚令」，擬放寬4人入座及4人聚集的人數上限。 有餐飲業界認為屬好事，因為母親節將至，一般都需要大檯才可讓一家人聚餐，放寬每檯人數上限至為重要，又稱過去4日公眾假期僅得茶市有生意，晚市均「死晒火」，望政府盡快公布放寬措施。 有傳染病科醫生則認為，「限聚令」在郊外形同虛設，又認為過去14日無本地個案、只得輸入個案，社區不會無故出現隱形病人，現時市民生活中的各種限制，只因為政府邊境防疫措施做得不足而付上代價。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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本港的新型肺炎疫情近日有放緩的趨勢，財政司司長陳茂波今日在網誌談及，部份針對食肆的限制及「限聚令」等措施有望逐步放寬，而政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦在電視節目上提到，現時屬合適時機檢視有關限制，並逐步放寬，不過若再有本地個案則要再收緊措施。

食肆枱與枱之間1.5米距離仍要維持

消息指，食肆的「限客令」或會放寬每檯人數的4人上限，惟檯與檯間1.5米距離的限制料需維持，至於限聚令亦或放寬4人聚集的人數上限。至於鬆綁程度，有消息指當局仍未有最終定案，但預料短期內會正式公布。

酒樓業界：大圓檯距離成5、6呎 坐對面嗰啲無問題

香港餐務管理協會會長楊位醒認為，倘放寬每檯人數上限，對酒樓業界而言是好事。他指每逢節日，市民均需要大檯與家人聚餐，但自從「限客令」實施之後，每圍只能坐四人，他直言「限制得好慘」，即使過去4日連假，亦只得茶市較旺，晚上依然「死晒火」。下周日（10日）是母親節，楊位醒反問「邊有訂檯呀？」他相信若政府的措施不變，訂檯的情況亦不會有改善。

楊位醒認為，酒樓的大圓桌直徑逾5呎，只得座位兩旁的人坐得較接近，「坐對面嗰啲係無問題」。他續指，已連續兩周無本地個案，證明政府的防疫措施見效，應盡快放寬限制。