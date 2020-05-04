康文署運動場重開︱跑道限200人同場　設施非全開　注意儲物安排

康文署轄下部份戶外康樂設施5月6日起重開，最「矚目」的當然是萬千跑友冀盼已久的運動場跑道。要注意的是，運動場跑道有人數使用限制，設有8條400米跑道的場地，最多容許200人同時使用；場地內部份設施亦不開放，包括觀眾席、更衣室和沖身設施。

政府於4月28日宣布，分兩階段重開部份公共設施，第一階段5月6日開始，重開大部份戶外免費及收費設施，免費的包括運動場跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱。

九龍灣運動場。（康文署圖片）

運動場跑道重開，當然是跑友佳音，但由於限聚令尚未完結，而且疫情尚未完退卻，跑友們必須注重衛生防疫，遵守法例。康文署亦列出跑道使用守則，設有8條400米跑道的場地，最多容許200人同時使用，少於8條跑道或跑道短於400米的運動場，將按比例設定人數。

全港哪些運動場跑道短於400米？按圖一覽：

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除了人數限制，現階段康文署仍未百分百開放所有場地設施，觀眾席、更衣室及沖身設施仍然關閉，大家必須嚴選場地路線，以及考慮儲物安排。值得一提是，青衣運動場跑道因翻新工程，關閉至5月31日。

運動場跑道重開，有何注意事項？按圖一覽：

至於5月6日重開的收費戶外康樂設施則有部份網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

疫情有緩和之勢，但抗疫是長期戰，別掉以輕心！按圖了解外出跑步注意事項：

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抗疫期間，訓練也有特別法門，按圖了解：