口罩肺炎│屈臣氏口罩最平每個$2.33　一文看清港產口罩價格

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球肆虐，本港曾爆發「口罩荒」，港府今年3月推出「本地口罩生產資助計劃」，至今資助15個生產商合共20條生產線製作口罩。綜合部份生產商公開的售價比較，Hong Kong Lion Production Company Limited出售的「LION MASK」售價最平，平均每個口罩1.6元；奧成有限公司的「V CARE MASK」最貴，索價4.76元一個。 與此同時，有大企業都加入生產口罩行列，屈臣氏集團今日宣布本月中在門市發售自家口罩，易賞錢會員可享獨家優惠價，以69.9元購買一盒30個口罩，平均約2.33元一個，非易賞錢會員每盒貴10元，即每個2.67元，預計每月產能將能逐步擴充至1,000萬個。

本港口罩需求大增，不少本地廠商都加入生產口罩行列。（資料圖片）

資料口罩生產線產品可零售

「本地口罩生產資助計劃」由香港生產力促進局負責管理，商務及經濟發展局負責審批，每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，可獲最高港幣300萬元資助；獲批資助的第二條生產線，最高可獲額外港幣200萬元資助。政府會向每條獲資助的生產線採購口罩，為期1年，每月生產200萬個口罩或以下者，必須全數售予政府；每月生產超過200萬個口罩者，可把餘額作本地銷售，惟不得出口。

「LION MASK」平均1.6元一個

至今共15個生產商獲資助，一條生產線廠商分別是奧成有限公司、尚芳製品有限公司、Hong Kong Lion Production Company Limited、香港人醫療用品有限公司、新德利（亞洲）有限公司、景祥針織有限公司、宇宙發展集團有限公司、威信科技（國際）有限公司、S.E.C. Hong Kong Factory Limited、八方綜合服務有限公司；而兩條生產線廠商有步創科技有限公司、創意國際科技有限公司、國藥科技醫療用品有限公司、益成醫療用品有限公司及匯愛香港有限公司。

根據部分生產商在網上公開的售價，Hong Kong Lion 出售的「LION MASK」售價最平，據網購平台顯示，雖然每次需購12盒（每盒50個）共1,000元，但平均每個口罩只需1.6元；而奧成有限公司的「V CARE MASK」最貴，索價238元一盒50個，平均4.76元一個。

屈臣氏於3月決定開始籌備口罩生產，在一個月內改建位於大埔的屈臣氏蒸餾水廠房的部分設施，廠房設有6條全天候自動生產線，員工不分晝夜生產口罩。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏易賞錢優惠價69.9 元

除政府資助廠商，本港現時亦有不少生產商投入生產口罩，屈臣氏今日公布，旗下的屈臣氏實業將改建部分廠房設施，設立無塵車間生產線，並在屈臣氏推出於香港製造的自家品牌口罩「WatsMask WeCare」（每盒30片, 175x95mm），首批口罩將於5月中旬於香港屈臣氏分店及電子商店陸續公開發售。

屈臣氏自家品牌口罩售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9 元。口罩採用三層過濾防護設計，為獨立包裝，經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥ 99%，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。

廠房設有6條全天候自動生產線，員工不分晝夜生產口罩，每星期均有一天停產以便進行定期紫外線消毒，並清潔廠房環境及設備，確保衛生安全。集團預計，每月產能將能逐步擴充至1,000萬個。