口罩肺炎│商經局全批出20條口罩生產線　月產4270萬個

商務及經濟發展局今日（24日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出餘下6宗申請，共涉7條生產線，將為政府提供每月1,400萬個口罩供應、以及為本地市場供應428萬個口罩，港府將批出最高資助1,550萬元。 此外，商經局表示，連同早前已獲批資助的13條生產線，資助計劃下的20條生產線名額已全數批出。

疫症發生初期，本港口罩一罩難求，每有發售即惹來長長排隊人龍。（資料圖片）

獲資助生產口罩不可出口

港府於上月2日開始接受申請的「防疫抗疫基金」資助計劃，在不足兩個月間已批出20條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,455萬個口罩，另有餘數815萬個口罩供應本地市場，即合共4,270萬個。根據資助計劃，獲資助生產線取得口罩認證後，要在每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數推出本地市場銷售，惟不可出口，在整個合約期內亦不得以獲政府資助作為招徠。

新增的6個申請當中，香港生產力促進局確認兩家剛從認可實驗室取得測試報告，證明其生產的口罩達到ASTM F2100第一級的防護標準，港府與這兩家公司簽訂資助協議並確認其符合其他相關要求後，預計可於5月開始逐步向政府供應口罩。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

+ 25 + 24 + 23

邀5家公司將第二生產線生產兒童口罩

商經局表示，其他獲批的生產線的全面投產和向政府供貨日期需要稍後陸續展開，部分申請者因全球口罩短缺，各地企業爭相設立口罩工廠，以及把口罩樣本送往外地認可實驗室進行認證，所需的時間較平常為長，供貨日期有所推延，政府會根據計劃指引，容許仍在等候其口罩認證測試報告，未能在預計目標日期前向政府供貨的獲資助公司，將申請延期，最多為期一個月。

兒童口罩供應方面，邱騰華表示，教育局和衞生署等對兒童口罩亦有需求，港府會在獲批的20條生產線中，邀請5家獲批兩條生產線的公司提交建議，將其第二條生產線用作生產兒童口罩，在會按各公司所建議的生產量、供應日期和價錢等因素，抽出其一條生產線製造兒童口罩。